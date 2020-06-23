Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020

В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19 , еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло.

В Украине выявили более 37 тысяч больных COVID-19: карта эпидемии

С сегодняшнего дня в отдельных регионах возможен возврат жесткого карантина. Решение об усилении определенных ограничений будут принимать местные власти.

Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление

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В МОН рассказали, когда начнется вступительная кампания в украинские вузы

Вступительная кампания в украинские высшие учебные заведения начнется 1 августа, так как основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах правительство будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей во время внешнего независимого оценивания.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.