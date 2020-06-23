Итоги дня 22 июня: Карантин в Украине и вступительная кампания 2020

В Украине выявили более 37 тысяч больных COVID-19: карта эпидемии
В Украине за минувшие сутки только в Хмельницкой области снизилось количество болеющих Covid-19, еще в двух областях не изменилось, в остальных возросло.
Усиление карантина в Украине: в Кабмине приняли новое постановление
С сегодняшнего дня в отдельных регионах возможен возврат жесткого карантина. Решение об усилении определенных ограничений будут принимать местные власти.
В МОН рассказали, когда начнется вступительная кампания в украинские вузы
Вступительная кампания в украинские высшие учебные заведения начнется 1 августа, так как основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах правительство будет нарабатывать решения по корректировке условий для безопасности детей во время внешнего независимого оценивания.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в связи с ситуацией с распространением коронавирусной болезни (Covid-19) освобождает от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) соискателей образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году.
Зеленский: Украина призывала прекратить огонь на Донбассе в условиях пандемии
По словам президента, украинская сторона делает все для того, чтобы в ближайшие месяцы состоялась встреча в нормандском формате.
Непобедимый боксер, превзошедший рекорд Мейвезера, завершил карьеру
Таиландский боксер Ванхенг Менайотин завершил карьеру боксера, тем самым побив рекорд американского бойца Флойда Мейвезера по количеству побед без единого поражения на профессиональном ринге.
Футболист Шахтера перенес операцию
Футболиста Исмаили прооперировали в Италии.
Швейцария, Испания, затем Германия: календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
УЕФА опубликовал календарь матчей второго розыгрыша Лиги наций. Сборная Украины стартует в турнире домашним матчем со швейцарцами.
Красюк: Усик хочет войти в историю
Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (17-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал каким образом его подопечный планирует вписать свое имя в историю бокса.
Победительница украинского "Голосу. Діти" покорила судей талант-шоу в США
На сцене юная вокалистка продемонстрировала свои способности и получила четыре уверенных "да" от членов жюри.
"Хотел выручить друга": адвокат Ефремова рассказал, почему пьяный актер сел за руль
Российский актер Михаил Ефремом 8 июня спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. По словам адвоката Эльмана Пашаева, он хотел помочь товарищу, попавшему в сложное положение.
Объявлены актеры, которые получат звезды на Аллее славы в Голливуде в 2021 году: список
Опубликован список актеров и актрис, которые в 2021 году удостоятся персональной звезды на Аллее славы в Голливуде. Перечень опубликован на сайте Торговой палаты Голливуда.
Meizu в 2020 году не выпустит никаких новых смартфонов
Новых смартфонов от Meizu в 2020 году мы больше не увидим. Об этом сказано на официальной странице компании в китайской социальной сети Weibo.