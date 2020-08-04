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Вторник, 04.08.2020
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Итоги 4 августа: COVID-19 и новые наказания за домашнее насилие в Украине
Итоги 4 августа: COVID-19 и новые наказания за домашнее насилие в Украине
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Итоги 4 августа: COVID-19 и новые наказания за домашнее насилие в Украине

Итоги 4 августа: COVID-19 и новые наказания за домашнее насилие в Украине
21:23 Сегодня Телеграф
В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса. Общественные работы: в "СН" предложили наказывать за домашнее насилие. Переговоры с главой МИД Молдовы: Кулеба рассказал, какие вопросы удалось "реанимировать".

В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса

дезинфекция машины

За минувшие сутки в Украине выявили еще 1 061 случай коронавирусной болезни. Всего с момента распространения инфекции заразились 74 219 украинцев. 

Общественные работы: в "СН" предложили наказывать за домашнее насилие

веник для уборки улиц

Нардепы от парламентской фракции "СН" предложили принять законопроект, предполагающий наказывать за домашнее насилие привлечением к общественно полезным работам с одновременным направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу. Об этом завила зампредседателя фракции "СН" Евгения Кравчук в Фейсбуке.

Переговоры с главой МИД Молдовы: Кулеба рассказал, какие вопросы удалось "реанимировать"

глава МИД Дмитрий Кулеба с молдавским коллегой Олегом Цулей

Украина и Молдова договорились возобновить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба по результатам встречи с молдавским коллегой Олегом Цулей в столице.

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Все по теме:

Украина, Молдова, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, ОП, СН, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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