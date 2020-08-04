Итоги 4 августа: COVID-19 и новые наказания за домашнее насилие в Украине

В Украине снова более тысячи новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Украине выявили еще 1 061 случай коронавирусной болезни. Всего с момента распространения инфекции заразились 74 219 украинцев.
Общественные работы: в "СН" предложили наказывать за домашнее насилие
Нардепы от парламентской фракции "СН" предложили принять законопроект, предполагающий наказывать за домашнее насилие привлечением к общественно полезным работам с одновременным направлением средств за их выполнение пострадавшему лицу. Об этом завила зампредседателя фракции "СН" Евгения Кравчук в Фейсбуке.
Переговоры с главой МИД Молдовы: Кулеба рассказал, какие вопросы удалось "реанимировать"
Украина и Молдова договорились возобновить двусторонние консультации для решения проблемных вопросов между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба по результатам встречи с молдавским коллегой Олегом Цулей в столице.
Кадровая перестройка в Днепре-1: кто покинул команду
Алексей Чичиков, Папа Гуйе, Андрей Клищук, Александр Снежно, Дмитрий Коркишко и Владимир Полевой попрощались с Днепром-1.
Фанаты определили лучшего футболиста Днепр-1 по итогам сезона
Форвард Динамо Владислав Супряга стал лучшим футболистом Днепра-1 по итогам сезона.
СМИ: Луческу выгнал из Динамо звездного легионера
Ганский полузащитник Мохаммед Кадири оказался ненужен новому наставнику Динамо Мирчи Луческу и возвращается в тульский Арсенал.
Лучшая мировая анимация: фестиваль LINOLEUM представил трейлер (Видео)
Украинский фестиваль анимации LINOLEUM, презентовал трейлер и постер мероприятия, а также объявил состав жюри. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.
Меган Маркл отмечает 39-летие: как королевская семья поздравила свою скандальную родственницу
Несмотря на напряжение, которое сложилось между членами королевской семья Британии, представители монархии публично поздравили супругу принца Гарри с днем рождения.
Избили в Турции: украинскую модель Дарью Кирилюк осудили за клевету
23-летнюю Дарью Кирилюк и ее парня избили в Турции охранники пляжа, на котором отдыхала пара.
"Танцы со звездами 2020": известны имена партнерш Позитива и Сергея Танчинца (Видео)
На официальной странице с Инстаграм проекта "Танцы со звездами" появилось новое зажигательное видео, на котором экс-учасник группы "Время и стекло" Алексей Завгородний и лидер "Без обмежень" Сергей Танчинец выполнили первые па со своими партнершами.
Очередной рекорд: новый альбом Тейлор Свифт возглавил чарты Billboard
Новый альбом под названием Folklore установил рекорд Billboard, возглавив сразу два чарта.