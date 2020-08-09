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Воскресенье, 09.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус, взрыв в Бейруте, выборы в Беларуси, захват банка в Киеве
Главные события недели: коронавирус, взрыв в Бейруте, выборы в Беларуси, захват банка в Киеве
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Беларусь: в Минске начались задержания демонстрантов, в ход пошли светошумовые гранаты (Видео)
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Итоги 9 августа: ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, выборы в Беларуси и протесты в Бейруте

Итоги 9 августа: ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, выборы в Беларуси и протесты в Бейруте
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине. Выборы в Беларуси. Протесты в Ливане. Глава Крымской епархии ПЦУ Климент стал митрополитом.

В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19

В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти 2,5 раза по Украине по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

По состоянию на 9 августа лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

В Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

В Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы

В 8:00 воскресенья стартовало голосование на выборных участках.

Согласно экзит-полу обнародованном государственным агентством "БЕЛТА", Лукашенко победил.

На фоне проходящих выборов, в столицу Беларуси Минск стягиваются колонны специальной техники для разгона митингов. В их составе военные грузовики, автобусы с личным составом, автозаки, водометы и другое.

Взрыв в Бейруте: уже более 200 погибших

Взрыв в Бейруте

Число жертв масштабного взрыва в столице Ливана Бейруте возросло до 220 человек.

В результате взрыва погиб молодой гражданин Украины.

Во время антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек.

Во время антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек

В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции.

Шесть членов ливанского парламента и один министр ушли в отставку.

Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира заявил, что власть должна урегулировать вопрос статуса крымских татар, как коренного народа Крыма.

Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что в Украине ведется работа над соответствующим законодательством.

Глава Крымской епархии ПЦУ Климент стал митрополитом

Глава Крымской епархии ПЦУ Климент

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в киевском Михайловском соборе объявил о возведении главы Крымской епархии ПЦУ Климента в сан митрополита.

Украинский спортсмен сделал предложение швейцарской биатлонистке

Украинский спортсмен сделал предложение швейцарской биатлонистке

Биатлонист сборной Украины Сергей Семенов сделал предложение биатлонистке сборной Швейцарии Аите Гаспарин. 

На турнире UFC Fight Night 174 состоялся главный бой вечера.

UFC Fight Night 174

Сегодня в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Fight Night 174, где в главном бою сошлись 4-й номер рейтинга американец Деррик Льюис и 10-й номер россиянин Алексей Олейник.

Лига чемпионов: обзор разгрома Баварии над Челси

Обзор разгрома Баварии над Челси

Бавария обыграла Челси в 1/8 финала Лиги чемпионов с общим счетом 7:1.

На Камп Ноу состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

На Камп Ноу состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялись долгожданные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Барселона принимала итальянский Наполи.

Жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21: все пары первого квалификационного раунда

Жеребьевка Лиги чемпионов 2020/21

Сегодня, 9 августа, в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21.

Кубинский боксер повторил достижение Ломаченко на профи-ринге

Кубинский боксер повторил достижение Ломаченко

В субботу, 8 августа, в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер бокса промоутерской компании PBC.

Формула-1: Результаты Гран-при 70-летия

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Производитель премиальных автомобилей Bentley присоединился к проекту OCTOPUS, который на протяжении полутора лет разрабатывает интегрированную электрическую силовую установку.

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Все по теме:

Беларусь, Ливан, Бейрут, Коронавирус, Итоги дня, ПЦУ.

Автор:

Телеграф
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