Итоги 9 августа: ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, выборы в Беларуси и протесты в Бейруте

Коронавирус в Украине. Выборы в Беларуси. Протесты в Ливане. Глава Крымской епархии ПЦУ Климент стал митрополитом.

В Украине значительно выросла заболеваемость COVID-19

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 выросла почти 2,5 раза по Украине по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

По состоянию на 9 августа лабораторно подтвердили 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки – 1 199.

В Беларуси 9 августа стартовали шестые за годы независимости президентские выборы.

В 8:00 воскресенья стартовало голосование на выборных участках.

Согласно экзит-полу обнародованном государственным агентством "БЕЛТА", Лукашенко победил.

На фоне проходящих выборов, в столицу Беларуси Минск стягиваются колонны специальной техники для разгона митингов. В их составе военные грузовики, автобусы с личным составом, автозаки, водометы и другое.

Взрыв в Бейруте: уже более 200 погибших

Число жертв масштабного взрыва в столице Ливана Бейруте возросло до 220 человек.

В результате взрыва погиб молодой гражданин Украины.

Во время антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек.

В ходе антиправительственных выступлений в столице Ливана пострадали 728 человек, погиб один офицер полиции.

Шесть членов ливанского парламента и один министр ушли в отставку.

Зеленский по случаю Международного дня коренных народов мира заявил, что власть должна урегулировать вопрос статуса крымских татар, как коренного народа Крыма.

Зеленский отметил, что в Украине ведется работа над соответствующим законодательством.

Глава Крымской епархии ПЦУ Климент стал митрополитом

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в киевском Михайловском соборе объявил о возведении главы Крымской епархии ПЦУ Климента в сан митрополита.

Украинский спортсмен сделал предложение швейцарской биатлонистке

Биатлонист сборной Украины Сергей Семенов сделал предложение биатлонистке сборной Швейцарии Аите Гаспарин.