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Пятница, 28.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября
Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября
"Очень опасный сценарий": в ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19
"Очень опасный сценарий": в ВОЗ объяснили, как нельзя добиваться коллективного иммунитета к COVID-19
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Принцы Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы к ее 60-летию

Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября

Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября
Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине и мире не отступает. Учебный процесс в школах с 1 сентября. Президента в Черкасской области встречали караваем.

Коронавирус в Украине и мире не отступает

человек в маске

По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек.

Нельзя позволять COVID-19 просто распространяться ради того, чтобы у людей без помощи вакцины появился иммунитет к нему. Потому что, как предостерегли в ВОЗ, это "очень опасный" сценарий. Об этом сообщили в Newsweek.

Обмен налоговой информацией: Украина и Польша подписали декларацию

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Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией. Об этом сообщают в Минфине.

Президента в Черкасской области встречали караваем

Владимир Зеленский

Жители Черкасской области встречали Президента Владимира Зеленского караваем. Видео этой встречи разместила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в сети.

Правила для учеников и учителей: как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября

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В Минздраве представили новые правила, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений.

Этап Формулы-1 в Бахрейне пройдет на "почти овальной" трассе

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В возрасте 87 лет умер американский художник и аниматор Джо Руби.

Присоединилась к Билли Айлиш и Дуа Липе: хит ONUKA попал в танцевальную игру Just Dance

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В ноябре в продажу выйдет новый релиз популярного симулятора танцев Just Dance 2021. В список попала песня украинской группы.

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Все по теме:

Украина, Черкассы, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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