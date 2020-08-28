Итоги 28 августа: Зеленский в Черкасской области и карантинные правила на 1 сентября

Коронавирус в Украине и мире не отступает. Учебный процесс в школах с 1 сентября. Президента в Черкасской области встречали караваем.

Коронавирус в Украине и мире не отступает

По состоянию на 28 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек.

Нельзя позволять COVID-19 просто распространяться ради того, чтобы у людей без помощи вакцины появился иммунитет к нему. Потому что, как предостерегли в ВОЗ, это "очень опасный" сценарий. Об этом сообщили в Newsweek.

Обмен налоговой информацией: Украина и Польша подписали декларацию

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов Польши Тадеуш Косцинский подписали Совместную декларацию о двустороннем сотрудничестве в сфере обмена налоговой информацией. Об этом сообщают в Минфине.

Президента в Черкасской области встречали караваем

Жители Черкасской области встречали Президента Владимира Зеленского караваем. Видео этой встречи разместила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в сети.

Правила для учеников и учителей: как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября

В Минздраве представили новые правила, которые нужно соблюдать работникам и учащимся образовательных учреждений.

Этап Формулы-1 в Бахрейне пройдет на "почти овальной" трассе

Гран-при Сахира Формулы-1 будет весьма скоростным из-за малого количества поворотов на трассе.

Клуб Серии А сделал новое предложение по украинскому форварду Динамо

Владислав Супряга может перейти в Болонью. Об этом сообщает Sky Italia.

Российский клуб намерен перехватить украинца Матвиенко у Наполи

Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко в ближайшее время может поменять клубную прописку. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

СМИ: известна дата релиза PlayStation 5 и Xbox Series X

Инсайдеры сообщили вероятную дату нового поколения PlayStation и Xbox.

Принцы Уильям и Гарри заказали статую принцессы Дианы к ее 60-летию

1 июля 2021 года, в день 60-летия покойной принцессы Дианы Уэльской, во дворе Кенсингтонского дворца в Лондоне будет установлена ее статуя. Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление принца Уильяма и принца Гарри.

Умер создатель Скуби-Ду - художник Джо Руби

В возрасте 87 лет умер американский художник и аниматор Джо Руби.

Присоединилась к Билли Айлиш и Дуа Липе: хит ONUKA попал в танцевальную игру Just Dance

В ноябре в продажу выйдет новый релиз популярного симулятора танцев Just Dance 2021. В список попала песня украинской группы.