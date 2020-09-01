Итоги 1 сентября: Школьники возвращаются в обучению и COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине: заболеваемость выросла почти во всех областях. Школьники возвращаются к учебе: что важно знать.

COVID-19 в Украине: заболеваемость выросла почти во всех областях

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве.

Школьники возвращаются к учебе: что важно знать

В Украине с 1 сентября в школы пойдут не все ученики. Дистанционно будут учиться дети, живущие в районах красной зоны, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией. В остальных зонах школы откроются в обычном режиме.

В Украине родители смогут самостоятельно выбирать формы обучения для детей.

Более тысячи человек получили рекомендации к зачислению в магистратуру на правовые специальности на бюджет.

Стало известно, когда Украина может открыть границу для иностранцев

Денис Шмыгаль пояснил, что решение о закрытии границ для иностранцев было принято для того, чтобы остановить "импорт" коронавирусной болезни. В то же время он подчеркнул, что границы могут снова открыть при спаде новых случаев заболевания.

Местные выборы 2020: Резников рассказал об алгоритме голосования переселенцев

Переселенцы для голосования на местных выборах 25 октября должны до 10 сентября обратиться в орган ведения Реестра избирателей по новому избирательному адресу.

Украинские клубы узнали потенциальных соперников по квалификации Лиги Европы

Сегодня, 1 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона 2020/21.

Как стартовали украинки на US Open 2020

В Нью-Йорке завершился первый игровой день Открытого чемпионата США по теннису.

Два шага до Лиги чемпионов: потенциальные соперники Динамо в раунде плей-офф

Во вторник, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Официально: Барселона попрощалась с ведущим игроком

Хорватский полузащитник Иван Ракитич покидает Барселону. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

"Все кончено": экс-чемпион UFC Кормье заявил о завершении карьеры

Известный американский боец смешанных единоборств Даниэль Кормье принял решение завершить профессиональную карьеру.

Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето опубликовал свое школьное фото.

Марс будут исследовать при помощи новых батарей

Замена графита на кремниевые наночастицы позволит снизить вес аккумуляторов и увеличить скорость их заряда.

Легендарную модель Triumph Trident возродили (Фото)

Прототип легендарного мотоцикла Triumph Trident в новой версии продемонстрирован в сети. Это новый вариант модели, выпускавшейся более полувека назад.