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Вторник, 01.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 1 сентября: Школьники возвращаются в обучению и COVID-19 в Украине
Итоги 1 сентября: Школьники возвращаются в обучению и COVID-19 в Украине
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Ностальгия: Джаред Лето показал, как выглядел в школе (Фото)

Итоги 1 сентября: Школьники возвращаются в обучению и COVID-19 в Украине

Итоги 1 сентября: Школьники возвращаются в обучению и COVID-19 в Украине
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
COVID-19 в Украине: заболеваемость выросла почти во всех областях. Школьники возвращаются к учебе: что важно знать.

COVID-19 в Украине: заболеваемость выросла почти во всех областях

больница в Украине

Количество болеющих COVID-19 за сутки выросло в 21 регионе Украины и Киеве.

Школьники возвращаются к учебе: что важно знать

школьники в Украине

В Украине с 1 сентября в школы пойдут не все ученики. Дистанционно будут учиться дети, живущие в районах красной зоны, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией. В остальных зонах школы откроются в обычном режиме.

В Украине родители смогут самостоятельно выбирать формы обучения для детей. 

Более тысячи человек получили рекомендации к зачислению в магистратуру на правовые специальности на бюджет.

Стало известно, когда Украина может открыть границу для иностранцев

граница Украины

Денис Шмыгаль пояснил, что решение о закрытии границ для иностранцев было принято для того, чтобы остановить "импорт" коронавирусной болезни. В то же время он подчеркнул, что границы могут снова открыть при спаде новых случаев заболевания.

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Во вторник, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона 2020/21.

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Все по теме:

Украина, Школа, Обучение, МОН, Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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