Итоги 5 сентября: коронавирус, "Женский марш мира" в Минске, расширение санкций Россией

В Украине зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19
За последние сутки обнаружили 2 836 инфицированных, что является очередным антирекордом.
В Украине за прошедшие 24 часа наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Одесской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и городе Киеве.
В Минске завершилась акция протеста "Женский марш мира".
Субботняя демонстрация обошлась без задержаний.
На фоне этого, доверенное лицо лидера оппозиции Белаурси Светланы Тихановской и член президиума координационного совета Вольга Ковалькова покинула страну и сейчас находится в Польше.
В Хабаровске 5 сентября прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.
Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз по цене на газ для населения на октябрь 2020 года.
Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.
В Офисе президента Украины отреагировали на расширение санкций РФ против ряда украинских политиков.
В ОП "советуют" РФ для экономии времени ввести санкции сразу против всех парламентариев или граждан Украины, если речь идет о принципиальной позиции относительно территориальной целостности и суверенитета страны.
Главный тренер Монако заболел коронавирусом
Главный тренер Монако Нико Ковач заболел коронавирусом.
Последняя украинка покинула US Open-2020.
Украинская теннисистка Марта Костюк после того, как уступила девятой ракетке мира в третьем раунде US Open-2020, попрощалась с турниром и пообещала вернуться.
Украинская хоккейная лига (УХЛ) приняла решение о приостановке серии плей-офф на неопределенное время.
Турнир был приостановлен в связи с возможным обнаружением коронавируса у нескольких игроков.
В возрасте 92 лет ушла из жизни Анни Корди - известная бельгийская актриса и певица
Во Франции в возрасте 92 лет умерла бельгийская исполнительница Леони Кореман, известная под сценическим псевдонимом Анни Корди.
Снежана Бабкина излечилась от COVID-19
35-летняя жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками радостной новостью.
Френсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3" с изменениями
Американский режиссер, сценарист и продюсер Френсис Форд Коппола решил перемонтировать и отреставрировать фильм "Крестный отец 3".
NASA создало главное зеркало космического телескопа будущего
NASA завершило создание основного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (Roman).