Итоги 5 сентября: коронавирус, "Женский марш мира" в Минске, расширение санкций Россией

Пандемия COVID-19. "Женский марш мира" в Минске. 57-й день протестов в Хабаровске. Реакция ОП на санкции против украинских политиков.

В Украине зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19

За последние сутки обнаружили 2 836 инфицированных, что является очередным антирекордом.

В Украине за прошедшие 24 часа наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Одесской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и городе Киеве.

В Минске завершилась акция протеста "Женский марш мира".

Субботняя демонстрация обошлась без задержаний.

На фоне этого, доверенное лицо лидера оппозиции Белаурси Светланы Тихановской и член президиума координационного совета Вольга Ковалькова покинула страну и сейчас находится в Польше.

В Хабаровске 5 сентября прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз по цене на газ для населения на октябрь 2020 года.

Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.

В Офисе президента Украины отреагировали на расширение санкций РФ против ряда украинских политиков.

В ОП "советуют" РФ для экономии времени ввести санкции сразу против всех парламентариев или граждан Украины, если речь идет о принципиальной позиции относительно территориальной целостности и суверенитета страны.

Главный тренер Монако заболел коронавирусом

Главный тренер Монако Нико Ковач заболел коронавирусом.

Последняя украинка покинула US Open-2020.

Украинская теннисистка Марта Костюк после того, как уступила девятой ракетке мира в третьем раунде US Open-2020, попрощалась с турниром и пообещала вернуться.

Украинская хоккейная лига (УХЛ) приняла решение о приостановке серии плей-офф на неопределенное время.

Турнир был приостановлен в связи с возможным обнаружением коронавируса у нескольких игроков.

В возрасте 92 лет ушла из жизни Анни Корди - известная бельгийская актриса и певица

Во Франции в возрасте 92 лет умерла бельгийская исполнительница Леони Кореман, известная под сценическим псевдонимом Анни Корди.

Снежана Бабкина излечилась от COVID-19

35-летняя жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками радостной новостью.

Френсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3" с изменениями

Американский режиссер, сценарист и продюсер Френсис Форд Коппола решил перемонтировать и отреставрировать фильм "Крестный отец 3".

NASA создало главное зеркало космического телескопа будущего

NASA завершило создание основного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (Roman).