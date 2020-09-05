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Суббота, 05.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 5 сентября: коронавирус, "Женский марш мира" в Минске, расширение санкций Россией
Итоги 5 сентября: коронавирус, "Женский марш мира" в Минске, расширение санкций Россией
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Итоги 5 сентября: коронавирус, "Женский марш мира" в Минске, расширение санкций Россией

Итоги 5 сентября: коронавирус, "Женский марш мира" в Минске, расширение санкций Россией
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф
Пандемия COVID-19. "Женский марш мира" в Минске. 57-й день протестов в Хабаровске. Реакция ОП на санкции против украинских политиков.

В Украине зафиксировано уже более 133 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19

COVID-19

За последние сутки обнаружили 2 836 инфицированных, что является очередным антирекордом

В Украине за прошедшие 24 часа наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в Харьковской, Тернопольской, Одесской, Львовской, Черновицкой, Ивано-Франковской областях и городе Киеве.

В Минске завершилась акция протеста "Женский марш мира".

Женский марш мира

Субботняя демонстрация обошлась без задержаний.

На фоне этого, доверенное лицо лидера оппозиции Белаурси Светланы Тихановской и член президиума координационного совета Вольга Ковалькова покинула страну и сейчас находится в Польше.

В Хабаровске 5 сентября прошла очередная акция в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала.

Протесты в Хабаровске

Демонстранты собрались у здания правительства Хабаровского края на площади Ленина с традиционными уже лозунгами "Фургал - наш выбор", "Мы здесь власть!" и прошли по центральным улицам города. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз по цене на газ для населения на октябрь 2020 года.

Шмыгаль дал прогноз по цене на газ

Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в октябре будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.

В Офисе президента Украины отреагировали на расширение санкций РФ против ряда украинских политиков.

Офис президента Украины

В ОП "советуют" РФ для экономии времени ввести санкции сразу против всех парламентариев или граждан Украины, если речь идет о принципиальной позиции относительно территориальной целостности и суверенитета страны.

Главный тренер Монако заболел коронавирусом

Нико Ковач

Главный тренер Монако Нико Ковач заболел коронавирусом.

 Последняя украинка покинула US Open-2020.

Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк после того, как уступила девятой ракетке мира в третьем раунде US Open-2020, попрощалась с турниром и пообещала вернуться.

Украинская хоккейная лига (УХЛ) приняла решение о приостановке серии плей-офф на неопределенное время. 

Украинская хоккейная лига

Турнир был приостановлен в связи с возможным обнаружением коронавируса у нескольких игроков.

В возрасте 92 лет ушла из жизни Анни Корди - известная бельгийская актриса и певица

Анни Корди

Во Франции в возрасте 92 лет умерла бельгийская исполнительница Леони Кореман, известная под сценическим псевдонимом Анни Корди.

Снежана Бабкина излечилась от COVID-19

Снежана Бабкина

35-летняя жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана поделилась с поклонниками радостной новостью.

Френсис Форд Коппола перевыпустит "Крестного отца 3" с изменениями

Американский режиссер, сценарист и продюсер Френсис Форд Коппола решил перемонтировать и отреставрировать фильм "Крестный отец 3".

NASA создало главное зеркало космического телескопа будущего

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NASA завершило создание основного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (Roman).

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Все по теме:

Минск, Хабаровск, Коронавирус, Итоги дня, Денис Шмыгаль, ОПУ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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