Итоги 13 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси и стрельба в Лос-Анджелесе

Число жертв COVID-19 стремительно близится к миллиону человек
Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 28,6 млн, умерли более 918 тыс. человек.
В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.
По словам главы Министерства здравоохранения, Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина.
Во время масштабной акции протеста в Минске, силовики задержали более 400 человек
В белорусской столице в воскресенье прошла акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.
Традиционный еженедельный марш протеста прошел не только в Минске, но и в областных центрах и других городах страны.
В Представительстве президента при АРК напомнили об обязанностях РФ
В Представительстве Президента в Автономной Республике Крым напомнили, что решение проблемы водоснабжения оккупированного Крыма согласно Женевской конвенции лежит на стране-оккупанте.
В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял двоих полицейских в их машине
Двое полицейских Лос-Анджелеса находятся в критическом состоянии после того, как неизвестный обстрелял их автомобиль.
У больницы, куда доставили двух тяжело раненных полицейских, собрались активисты движения "Black Lives Matter". Они заблокировали входы и выходы.
Мишель Родригес проговорилась о новом маршруте в "Форсаже 9"
Американская актриса подтвердила, что в фильме "Форсаж 9" главные герои отправятся в космос.
Королевский биограф рассказал о прихотях принца Чарльза
Старший сын королевы Елизаветы получил прозвище "избалованный принц", из-за своих требований к персоналу.
Николас Кейдж станет "Королем тигров": Amazon выпустит сериал о Джо Экзотике
Amazon выпустит сериал про Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" от Netflix.