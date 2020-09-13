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Воскресенье, 13.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Итоги 13 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси и стрельба в Лос-Анджелесе

Итоги 13 сентября: коронавирус, протесты в Беларуси и стрельба в Лос-Анджелесе
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф
Коронавирус в Украине и мире. "Марш героев" в Беларуси. Расстрел полицейских в Лос-Анджелесе и другое.

Число жертв COVID-19 стремительно близится к миллиону человек

Количество выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире превышает 28,6 млн, умерли более 918 тыс. человек.

В Украине за минувшие сутки, 12 сентября, обнаружили 2476 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 154 335.

По словам главы Министерства здравоохранения, Киев и 19 областей не готовы к смягчению карантина.

Во время масштабной акции протеста в Минске, силовики задержали более 400 человек

В белорусской столице в воскресенье прошла акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.

Традиционный еженедельный марш протеста прошел не только в Минске, но и в областных центрах и других городах страны.

В Представительстве президента при АРК напомнили об обязанностях РФ

В Представительстве Президента в Автономной Республике Крым напомнили, что решение проблемы водоснабжения оккупированного Крыма согласно Женевской конвенции лежит на стране-оккупанте.

В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял двоих полицейских в их машине

Двое полицейских Лос-Анджелеса находятся в критическом состоянии после того, как неизвестный обстрелял их автомобиль.

У больницы, куда доставили двух тяжело раненных полицейских, собрались активисты движения "Black Lives Matter". Они заблокировали входы и выходы.

Мишель Родригес проговорилась о новом маршруте в "Форсаже 9"

Американская актриса подтвердила, что в фильме "Форсаж 9" главные герои отправятся в космос.

Королевский биограф рассказал о прихотях принца Чарльза

Старший сын королевы Елизаветы получил прозвище "избалованный принц", из-за своих требований к персоналу.

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Amazon выпустит сериал про Джо Экзотика, известного всему миру благодаря документальному сериалу "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" от Netflix.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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