Итоги 8 октября: обстрел Барды, Зеленский высказался о российской COVID-вакцине

Коронавирус в Украине поставил новые антирекорды. Армения обстреляла азербайджанский город Барда. Соскучившаяся по шоу Билли Айлиш приготовила сюрприз для фанатов.

Более 5 тысяч больных и рост смертности: коронавирус в Украине поставил новые антирекорды

Пандемия коронавируса в Украине бьет новыми рекордами в начале октября.

Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала 8 главных правил, чтобы уберечь себя от коронавируса.

Зеленский назвал Медведчука "циником" и ответил по поводу российской вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский наконец отреагировал на встречу лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с российским лидером Владимиром Путиным, где обсуждалась поставка вакцин от коронавируса украинцам.

"Беспринципные негодяи": глава Харьковской ОГА смутил украинцев пиаром на крушении Ан-26

Харьковские журналисты и обычные пользователи соцсетей возмущены предвыборной рекламой от действующего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, который запустил ролик с похорон курсантов Ан-26.

Армения обстреляла азербайджанский город Барда, одна из ракет попала в кафе: фото и видео последствий

Азербайджан заявил о том, что вооруженные силы Армении открыли огонь по территории Бардинского района из тактического ракетного комплекса "Точка-У".

Тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину

Соскучившаяся по шоу Билли Айлиш приготовила сюрприз для фанатов

Билли Айлиш анонсировала предстоящий лайв-стрим ее концерта.

Apple требует заблокировать Telegram-каналы с данными белорусских силовиков: Дуров дал ответ

В компании Apple потребовали заблокировать три белорусских телеграм-канала по деанонимизации силовиков и чиновников. В список попали такие каналы как: "Каратели Беларуси", "Чат группы Каратели" и "ВСЕ НАРУШЕНИЯ!".

Отзывы про новый фильм "Гусар" с Харламовым, смотреть его онлайн

5 октября на телеканале ТНТ вышел новый сериал в комедийно-приключенческом жанре "Гусар", в котором сыграл небезызвестный Гарик Харламов.

Украинский футболист прославился на весь мир, необычно избежав падения (видео)

Дмитрий Крыськив классно избежал падения во время матча Первой лиги.

Шевченко назвал причины рекордного поражения сборной Украины от Франции (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги гостевого товарищеского матча против Франции (7:1).

Гармаш и другие: Луческу составил список игроков Динамо на Лигу чемпионов

Тренерский штаб Мирчи Луческу огласил заявку Динамо на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2020/21.