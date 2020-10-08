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Четверг, 08.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 8 октября: обстрел Барды, Зеленский высказался о российской COVID-вакцине
Итоги 8 октября: обстрел Барды, Зеленский высказался о российской COVID-вакцине
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Итоги 8 октября: обстрел Барды, Зеленский высказался о российской COVID-вакцине

Итоги 8 октября: обстрел Барды, Зеленский высказался о российской COVID-вакцине
Обновлено 22:51 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
Коронавирус в Украине поставил новые антирекорды. Армения обстреляла азербайджанский город Барда. Соскучившаяся по шоу Билли Айлиш приготовила сюрприз для фанатов.

Более 5 тысяч больных и рост смертности: коронавирус в Украине поставил новые антирекорды

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Пандемия коронавируса в Украине бьет новыми рекордами в начале октября.

Бывший и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала 8 главных правил, чтобы уберечь себя от коронавируса.

Зеленский назвал Медведчука "циником" и ответил по поводу российской вакцины от COVID-19

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Харьковские журналисты и обычные пользователи соцсетей возмущены предвыборной рекламой от действующего главы Харьковской ОГА Алексея Кучера, который запустил ролик с похорон курсантов Ан-26.

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Тактику Армении в войне с Азербайджаном сравнили с тактикой России при вторжении в Украину

Соскучившаяся по шоу Билли Айлиш приготовила сюрприз для фанатов

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Все по теме:

Украина, Карабах, Карантин, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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