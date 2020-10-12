Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России

5 тысяч украинцев умерли от COVID-19: в каких областях самая тяжелая ситуация
В Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни зафиксирована в Харьковской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областях.
Заболевшего COVID-19 Порошенко наконец выписали из больницы
В понедельник, 12 октября, бывшего украинского президента Петра Порошенко, который был госпитализирован с коронавирусом, выписали из больницы.
Нападение на Михеила Саакашвили
На експрезидента Грузии и главу исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили была совершена попытка нападения на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах.
Зеленский верит в сделку с Путиным по Крыму и Донбассу: сделано резонансное заявление
Президент Украины в Лондоне дал большое интервью ВВС.
В России расстреляли автобус: много погибших
В РФ в Нижегородской области на остановке расстреляли автобус.
Скончалась звезда "бондианы" Маргарет Нолан
Британская актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме о суперагенте Джеймсе Бонде — Голдфингер, скончалась. Звезде было 76 лет. О ее смерти в Twitter написал режиссер Эдгар Райт.
Коронавирус не помеха: Как Винник с Медведчуком и Марченко отгуляли свадьбу
Певец Олег Винник "засветился" на свадьбе пасынка главы политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
Илона Гвоздева родила сына и показала первое фото с малышом
Участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все" и победительница шоу "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. О радостном событии танцовщица сообщила на личной странице в Instagram.
Все пьют водку: сериал "Эпидемия" с "чумными русскими" получил неожиданную рецензию от Стивена Кинга
8-серийный фильм про эпидемию вируса в Москве стал одним из популярнейших на Netflix.
Папа Римский пересел на водородный автомобиль: как выглядит Toyota Mirai (Фото)
На днях в Ватикане официально представили новый автомобиль Папы Римского.
Польша и Италия устроили праздник футбола без голов (видео)
Сборная Польши дома дала бой команде Италии.