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Вторник, 13.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
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В России расстреляли автобус: много погибших
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Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России

Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России
22:13 Пн, 12 Октябрь 2020 Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф
5 тысяч украинцев умерли от COVID-19: в каких областях самая тяжелая ситуация. Нападение на Саакашвили. Зеленский верит в сделку с Путиным по Крыму и Донбассу: сделано резонансное заявление.

5 тысяч украинцев умерли от COVID-19: в каких областях самая тяжелая ситуация

человек в защитном костюме

В Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни зафиксирована в Харьковской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областях.

 Заболевшего COVID-19 Порошенко наконец выписали из больницы

Петр Порошенко

В понедельник, 12 октября, бывшего украинского президента Петра Порошенко, который был госпитализирован с коронавирусом, выписали из больницы.

Нападение на Михеила Саакашвили

Михеил Саакашвили

На експрезидента Грузии и главу исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили была совершена попытка нападения на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах.

Зеленский верит в сделку с Путиным по Крыму и Донбассу: сделано резонансное заявление

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Президент Украины в Лондоне дал большое интервью ВВС.

В России расстреляли автобус: много погибших

ружье

В РФ в Нижегородской области на остановке расстреляли автобус.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Петр Порошенко, Коронавирус, Михеил Саакашвили, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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