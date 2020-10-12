Главные новости дня: интервью Зеленского ВВС, нападение на Саакашвили и расстрел автобуса в России

5 тысяч украинцев умерли от COVID-19: в каких областях самая тяжелая ситуация. Нападение на Саакашвили. Зеленский верит в сделку с Путиным по Крыму и Донбассу: сделано резонансное заявление.

5 тысяч украинцев умерли от COVID-19: в каких областях самая тяжелая ситуация

В Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Наибольшее количество новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной болезни зафиксирована в Харьковской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой и Киевской областях.

Заболевшего COVID-19 Порошенко наконец выписали из больницы

В понедельник, 12 октября, бывшего украинского президента Петра Порошенко, который был госпитализирован с коронавирусом, выписали из больницы.

Нападение на Михеила Саакашвили



На експрезидента Грузии и главу исполкома Нацсовета реформ Украины Михеила Саакашвили была совершена попытка нападения на встрече с грузинскими эмигрантами в Афинах.

Зеленский верит в сделку с Путиным по Крыму и Донбассу: сделано резонансное заявление

Президент Украины в Лондоне дал большое интервью ВВС.

В России расстреляли автобус: много погибших

В РФ в Нижегородской области на остановке расстреляли автобус.

Скончалась звезда "бондианы" Маргарет Нолан

Британская актриса Маргарет Нолан, известная по роли в фильме о суперагенте Джеймсе Бонде — Голдфингер, скончалась. Звезде было 76 лет. О ее смерти в Twitter написал режиссер Эдгар Райт.

Коронавирус не помеха: Как Винник с Медведчуком и Марченко отгуляли свадьбу

Певец Олег Винник "засветился" на свадьбе пасынка главы политсилы "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.

Илона Гвоздева родила сына и показала первое фото с малышом

Участница телевизионного талант-шоу "Танцуют все" и победительница шоу "Танцы со звездами 2018" Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. О радостном событии танцовщица сообщила на личной странице в Instagram.

Все пьют водку: сериал "Эпидемия" с "чумными русскими" получил неожиданную рецензию от Стивена Кинга

8-серийный фильм про эпидемию вируса в Москве стал одним из популярнейших на Netflix.

Папа Римский пересел на водородный автомобиль: как выглядит Toyota Mirai (Фото)

На днях в Ватикане официально представили новый автомобиль Папы Римского.

Польша и Италия устроили праздник футбола без голов (видео)

Сборная Польши дома дала бой команде Италии.