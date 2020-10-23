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Пятница, 23.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги дня 23 октября: подготовка к обмену пленными, новые зоны карантина и заявление Пашиняна о путинских миротворцах

Итоги дня 23 октября: подготовка к обмену пленными, новые зоны карантина и заявление Пашиняна о путинских миротворцах
Обновлено 21:36 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Украине уже 7 500 новых случаев COVID-19 за сутки. Откажется ли Украина от перевода часов? Ситуация в Карабахе. Новый список городов которые перейдут в "красную зону".

В Украине уже 7 500 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

коронавирус

Высокие показатели смертности зафиксированы в трех областях и столице.

В Украине составили новый список городов которые перейдут в "красную зону".

Откажется ли Украина от перевода часов?

часы

25 октября в 4:00 в Украине переходят на зимнее время, стрелки нужно будет перевести на 1 час назад. Будет ли так всегда?

Очередной обмен пленными с Россией

ВСУ

По инициативе Украины скоро может пройти очередной обмен военнопленными. 

Ситуация в Карабахе

Карабах военная техника

Армения обвинила Азербайджан в ночных обстрелов городов в Нагорном Карабахе. Там много разрушений, но нет жертв.

Глава армянского правительства Никол Пашинян не против появления в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Он считает, что это должно помочь стабилизировать регион.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который идет уже почти три десятка лет и с новой силой вспыхнул в октябре этого года, вряд ли имеет дипломатическое разрешение, мнение экспертов.

Конфликт Карабаха, возможно решить только в случае отказа одной из сторон от всех притязаний на спорную территорию.

Сколько будет стоить PlayStation 5 в Украине

PlayStation 5

Компания Sony провела онлайн презентацию, на которой объявила стоимость новой консоли.

Оля Полякова рассказала об отмене концерта

Оля Полякова

На своей официальной странице в Инстаграм Полякова сообщила, что запланированный 26 октября концерт во Дворце спорта в Киеве был отменен из-за коронавируса.

Владимир Пресняков снова стал отцом

Владимир Пресняков

В семье Владимира Преснякова радостное событие – его супруга Наталья Подольская родила малыша.

Том Холланд показался в образе Нейтана Дрейка из Uncharted

Том Холланд

Английский актер Том Холланд, наиболее известен по роли Питера Паркера в фильме "Человек-паук" киновселенной Marvel, на своей странице в Инстаграм выложил первый кадр из нового фильма под названием Uncharted.

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Все по теме:

Украина, Карабах, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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