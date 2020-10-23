Итоги дня 23 октября: подготовка к обмену пленными, новые зоны карантина и заявление Пашиняна о путинских миротворцах

В Украине уже 7 500 новых случаев COVID-19 за сутки. Откажется ли Украина от перевода часов? Ситуация в Карабахе. Новый список городов которые перейдут в "красную зону".
В Украине уже 7 500 новых случаев заражения COVID-19 за сутки
Высокие показатели смертности зафиксированы в трех областях и столице.
В Украине составили новый список городов которые перейдут в "красную зону".
Откажется ли Украина от перевода часов?
25 октября в 4:00 в Украине переходят на зимнее время, стрелки нужно будет перевести на 1 час назад. Будет ли так всегда?
Очередной обмен пленными с Россией
По инициативе Украины скоро может пройти очередной обмен военнопленными.
Ситуация в Карабахе
Армения обвинила Азербайджан в ночных обстрелов городов в Нагорном Карабахе. Там много разрушений, но нет жертв.
Глава армянского правительства Никол Пашинян не против появления в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Он считает, что это должно помочь стабилизировать регион.
Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который идет уже почти три десятка лет и с новой силой вспыхнул в октябре этого года, вряд ли имеет дипломатическое разрешение, мнение экспертов.
Конфликт Карабаха, возможно решить только в случае отказа одной из сторон от всех притязаний на спорную территорию.
Сколько будет стоить PlayStation 5 в Украине
Компания Sony провела онлайн презентацию, на которой объявила стоимость новой консоли.
Оля Полякова рассказала об отмене концерта
На своей официальной странице в Инстаграм Полякова сообщила, что запланированный 26 октября концерт во Дворце спорта в Киеве был отменен из-за коронавируса.
Владимир Пресняков снова стал отцом
В семье Владимира Преснякова радостное событие – его супруга Наталья Подольская родила малыша.
Том Холланд показался в образе Нейтана Дрейка из Uncharted
Английский актер Том Холланд, наиболее известен по роли Питера Паркера в фильме "Человек-паук" киновселенной Marvel, на своей странице в Инстаграм выложил первый кадр из нового фильма под названием Uncharted.