Итоги дня 23 октября: подготовка к обмену пленными, новые зоны карантина и заявление Пашиняна о путинских миротворцах

В Украине уже 7 500 новых случаев COVID-19 за сутки. Откажется ли Украина от перевода часов? Ситуация в Карабахе. Новый список городов которые перейдут в "красную зону".

В Украине уже 7 500 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Высокие показатели смертности зафиксированы в трех областях и столице.

В Украине составили новый список городов которые перейдут в "красную зону".

Откажется ли Украина от перевода часов?

25 октября в 4:00 в Украине переходят на зимнее время, стрелки нужно будет перевести на 1 час назад. Будет ли так всегда?

Очередной обмен пленными с Россией

По инициативе Украины скоро может пройти очередной обмен военнопленными.

Ситуация в Карабахе

Армения обвинила Азербайджан в ночных обстрелов городов в Нагорном Карабахе. Там много разрушений, но нет жертв.

Глава армянского правительства Никол Пашинян не против появления в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Он считает, что это должно помочь стабилизировать регион.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который идет уже почти три десятка лет и с новой силой вспыхнул в октябре этого года, вряд ли имеет дипломатическое разрешение, мнение экспертов.

Конфликт Карабаха, возможно решить только в случае отказа одной из сторон от всех притязаний на спорную территорию.

Сколько будет стоить PlayStation 5 в Украине

Компания Sony провела онлайн презентацию, на которой объявила стоимость новой консоли.

Оля Полякова рассказала об отмене концерта

На своей официальной странице в Инстаграм Полякова сообщила, что запланированный 26 октября концерт во Дворце спорта в Киеве был отменен из-за коронавируса.

Владимир Пресняков снова стал отцом

В семье Владимира Преснякова радостное событие – его супруга Наталья Подольская родила малыша.

Том Холланд показался в образе Нейтана Дрейка из Uncharted

Английский актер Том Холланд, наиболее известен по роли Питера Паркера в фильме "Человек-паук" киновселенной Marvel, на своей странице в Инстаграм выложил первый кадр из нового фильма под названием Uncharted.