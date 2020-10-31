Итоги 31 октября: наступление в Карабахе, закрытие границ с Беларусью и смерть Шона Коннери

В Украине новые коронавирусные "рекорды"
По состоянию на утро 31 октября в Украине выявили почти 8,8 тысяч новых случаев коронавируса.
Министр здравоохранения Максим Степанов призвал ввести штрафы за отсутствие масок.
Совет Европы раскритиковал намерения Зеленского распустить КСУ
В Совете Европы раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса.
Азербайджан заявил об успехе в Карабахе
В результате ударов азербайджанской армии были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника.
Беларусь закрыла границу.
Беларусь с 1 ноября 2020 года временно закрывает границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.
Перед матчем против "Барселоны" "Динамо" потеряло всех вратарей
Вратарь Динамо Денис Бойко сдал положительный тест на COVID-19.
Вторая ракетка мира заразилась коронавирусом
Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп заразилась коронавирусом.
Ассист Малиновского помог Аталанте выиграть матч в Серии А
Новичок Серии А Кротоне в рамках матча 6-го тура чемпионата Италии принимал Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Эцио Шида", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.
Шон Коннери умер
Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет.
Наталья Могилевская станет судьей-джокером в новом выпуске шоу "Танці з зірками"
К судьям Екатерине Кухар, Владу Яме и Григорию Чапкису присоединится победительница первого обновленного сезона Наталья Могилевская.
Прощальный тур группы "Время и Стекло"
"Время и Стекло" попрощались с поклонниками.