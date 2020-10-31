Итоги 31 октября: наступление в Карабахе, закрытие границ с Беларусью и смерть Шона Коннери

В Украине новые коронавирусные "рекорды"

По состоянию на утро 31 октября в Украине выявили почти 8,8 тысяч новых случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал ввести штрафы за отсутствие масок.

Совет Европы раскритиковал намерения Зеленского распустить КСУ

В Совете Европы раскритиковали законопроект Зеленского о преодолении конституционного кризиса.

Азербайджан заявил об успехе в Карабахе

В результате ударов азербайджанской армии были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника.

Беларусь закрыла границу.

Беларусь с 1 ноября 2020 года временно закрывает границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.

Перед матчем против "Барселоны" "Динамо" потеряло всех вратарей

Вратарь Динамо Денис Бойко сдал положительный тест на COVID-19.

Вторая ракетка мира заразилась коронавирусом

Вторая ракетка мира румынка Симона Халеп заразилась коронавирусом.

Ассист Малиновского помог Аталанте выиграть матч в Серии А

Новичок Серии А Кротоне в рамках матча 6-го тура чемпионата Италии принимал Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Эцио Шида", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

Шон Коннери умер

Шотландский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет.

Наталья Могилевская станет судьей-джокером в новом выпуске шоу "Танці з зірками"

К судьям Екатерине Кухар, Владу Яме и Григорию Чапкису присоединится победительница первого обновленного сезона Наталья Могилевская.

Прощальный тур группы "Время и Стекло"

"Время и Стекло" попрощались с поклонниками.