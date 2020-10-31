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Суббота, 31.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
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Итоги 31 октября: наступление в Карабахе, закрытие границ с Беларусью и смерть Шона Коннери

Итоги 31 октября: наступление в Карабахе, закрытие границ с Беларусью и смерть Шона Коннери
Обновлено 21:15 Сегодня Телеграф

В Украине новые коронавирусные "рекорды"

По состоянию на утро 31 октября в Украине выявили почти 8,8 тысяч новых случаев коронавируса.

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Совет Европы раскритиковал намерения Зеленского распустить КСУ

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В результате ударов азербайджанской армии были уничтожены боевая техника и большое количество живой силы противника.

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Беларусь с 1 ноября 2020 года временно закрывает границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.

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Новичок Серии А Кротоне в рамках матча 6-го тура чемпионата Италии принимал Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Эцио Шида", завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:2.

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Все по теме:

Беларусь, Азербайджан, Карабах, Шон Коннери, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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