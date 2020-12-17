Итоги 17 декабря: Кернес умер, Лещенко и Шкарлет стали министрами, Путин дал пресс-конференцию онлайн

Пресс-конференция Путина. Новый министр аграрной политики и продовольствия Украины. Геннадий Кернес умер. Шкарлет стал министром образования Украины.

Коронавирус в Украине

В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром четверга в стране зафиксировали еще свыше 12 тысяч новых заболевших коронавирусом.

Шкарлет стал министром образования Украины

17 декабря Верховная Рада после полугодового затягивания все-таки назначила министром образования и науки Сергея Шкарлета. Даже несмотря волну скандалов, на назначении настоял президент Украины Владимир Зеленский.

Геннадий Кернес умер

Ночью четверга, 17 декабря, в немецкой клинике "Шарите" умер городской голова Харькова Геннадий Кернес.

Роман Лещенко - новый министр аграрной политики и продовольствия Украины

Верховная Рада назначила нового главу Министерства агрополитики - Романа Лещенко, ранее возглавлявшего Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Пресс-конференция Путина

Урегулирование конфликта на Донбассе зависит от украинских властей, считает президент РФ Владимир Путин.

Каменских показала новую стрижку

Известна своими роскошными длинными локонами, певица Настя Каменских продемонстрировала обновленный имидж.

Рождественская открытка с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

Герцоги Кембриджские, которые на днях вместе с детьми посетили представление в лондонском театре The Palladium, представили рождественскую открытку.

Бузова взволновала сеть ярким нарядом

Российская звезда Ольга Бузова, у сестры которой недавно случился инсульт, продемонстрировала роскошное алое платье, которое позабавило сеть.

CAS встал на сторону ВАДА в деле о допинге в российском спорте

Сегодня, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне (Швейцария) вынес вердикт в деле о правомерности четырехлетних санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта.

Вест Хэм Кристал Пэлас - видео голов и обзор матча

В 13-м туре чемпионата Англии 2020/21 Вест Хэм Андрея Ярмоленко принимал Кристал Пэлас. Встреча, проходившая в Лондоне на "Олимпийском" стадионе, завершилась ничьей 1:1.

Ингулец Шахтер - хозяевам засчитали техническое поражение

Ингулец и Шахтер стали единственными командами, которые так и не сыграли заключительный 13-й тур чемпионата Украины в 2020 году. Причиной этого стало то, что принимающая сторона должным образом не подготовила поле, которое при заморозках покрылось ледяной коркой. В итоге делегат матча принял решение об отмене встречи и дело было передано в Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ).