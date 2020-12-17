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Четверг, 17.12.2020
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Итоги 17 декабря: Кернес умер, Лещенко и Шкарлет стали министрами, Путин дал пресс-конференцию онлайн

Итоги 17 декабря: Кернес умер, Лещенко и Шкарлет стали министрами, Путин дал пресс-конференцию онлайн
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Пресс-конференция Путина. Новый министр аграрной политики и продовольствия Украины. Геннадий Кернес умер. Шкарлет стал министром образования Украины.

Коронавирус в Украине

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В Украине продолжают ежедневно фиксировать тысячи новых случаев COVID-19. Утром четверга в стране зафиксировали еще свыше 12 тысяч новых заболевших коронавирусом.

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Все по теме:

Украина, Карантин, Коронавирус, Геннадий Кернес, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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