Итоги 24 декабря: Павла Вовка вызывают в суд, повышение тарифов на отопление

Поздравление Зеленского. Коронавирус в Украине. Повышение тарифов на отопление. Главе Окружного суда Киева вручили повестку.
Коронавирус в Украине
В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на утро 24 декабря общее число случаев превысило отметку в миллион случаев.
Поздравление Зеленского
В четверг, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан, кто в эти дни отмечает праздник Рождества Христова.
Повышение тарифов на отопление
24 декабря в Украине повысили тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год.
Главе Окружного суда Киева вручили повестку
23 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро расследований вручили лично председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. НАБУ и САП ждут подозреваемого 5 января 2021 на судебном заседании ВАКС.
Главе КСУ готовят подозрение
Главу Конституционного суда Украина Александра Тупицкого вызывают для вручения подозрения на 28 декабря, повестку ему должны вручить в четверг, 24 декабря.
Василий Ломаченко настаивает, что судьи были предвзяты к нему в бою Теофимо Лопесом
Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко попытался оправдаться за свои слова о судьях в поединке с Теофимо Лопесом. Василий уточнил, что не считает, чтобы подкуп судей имел место, но они были против него в ту ночь.
Вест Хэм продаст Андрея Ярмоленко ради приобретения Оливье Жиру
Вест Хэм планирует усиление в ближайшее трансферное окно.
Милан Лацио 3:2 видео голов и обзор матча
В среду, 23 декабря, Милан в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Лацио. Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Артем Милевский стал игроком клуба Минай из УПЛ
Одиозный украинский нападающий Артем Милевский продолжит карьеру в закарпатском Минае.
Элина Свитолина показала свою новую татуировку
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (пятый номер рейтинга WTA) показала в соцсетях свою новую татуировку.
Катя Сильченко объявила о разводе с бизнесменом Камо Багдасаряном
Катя Сильченко призналась, что развелась со своим супругом, бизнесменом Камо Багдасаряном.