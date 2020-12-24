Итоги 24 декабря: Павла Вовка вызывают в суд, повышение тарифов на отопление

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Четверг, 24.12.2020
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Обновлено 21:11 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Поздравление Зеленского. Коронавирус в Украине. Повышение тарифов на отопление. Главе Окружного суда Киева вручили повестку.

Коронавирус в Украине

коронавирус

В Украине продолжает распространяться коронавирусное заболевание COVID-19. По состоянию на утро 24 декабря общее число случаев превысило отметку в миллион случаев. 

Поздравление Зеленского

Владимир Зеленский

В четверг, 24 декабря президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех граждан, кто в эти дни отмечает праздник Рождества Христова.

Повышение тарифов на отопление

платежка

24 декабря в Украине повысили тарифы на производство тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год.

Главе Окружного суда Киева вручили повестку

Павел Вовк

23 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро расследований вручили лично председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд. НАБУ и САП ждут подозреваемого 5 января 2021 на судебном заседании ВАКС.

Главе КСУ готовят подозрение

Александр Тупицкий

Главу Конституционного суда Украина Александра Тупицкого вызывают для вручения подозрения на 28 декабря, повестку ему должны вручить в четверг, 24 декабря.

Василий Ломаченко настаивает, что судьи были предвзяты к нему в бою Теофимо Лопесом

Ломанченко

Украинский боксер-легковес Василий Ломаченко попытался оправдаться за свои слова о судьях в поединке с Теофимо Лопесом. Василий уточнил, что не считает, чтобы подкуп судей имел место, но они были против него в ту ночь.

Вест Хэм продаст Андрея Ярмоленко ради приобретения Оливье Жиру

Ярмоленко Андрей

Вест Хэм планирует усиление в ближайшее трансферное окно. 

Милан Лацио 3:2 видео голов и обзор матча

Милан Лацио

В среду, 23 декабря, Милан в рамках матча 14-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Лацио. Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Сиро", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Артем Милевский стал игроком клуба Минай из УПЛ

Артем Милевский

Одиозный украинский нападающий Артем Милевский продолжит карьеру в закарпатском Минае.

Элина Свитолина показала свою новую татуировку

Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (пятый номер рейтинга WTA) показала в соцсетях свою новую татуировку.

Катя Сильченко объявила о разводе с бизнесменом Камо Багдасаряном

Катя Сильченко

Катя Сильченко призналась, что развелась со своим супругом, бизнесменом Камо Багдасаряном.

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Все по теме:

Украина, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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