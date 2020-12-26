Скачать
Суббота, 26.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму
Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму
После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве": что происходит в Карабахе 26 декабря
После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве": что происходит в Карабахе 26 декабря
Фэшн-эксперт Элизабет Холмс рассказала, как королева Елизавета выбирает себе наряды
Фэшн-эксперт Элизабет Холмс рассказала, как королева Елизавета выбирает себе наряды
Жена футболиста сборной Украины засветила упругие ягодицы на семейном фото
Жена футболиста сборной Украины засветила упругие ягодицы на семейном фото

Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму

Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму
Обновлено 20:44 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

26 декабря в Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19.

Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину

В районе села Ишунь Красноперекопского района Крыма на трассе Симферополь – Армянск обнаружили колонну российской военной техники, направляющуюся в районный центр.

Bitcoin продолжает бить рекорды стоимости 

Стоимость Биткоина превысила 25 тысяч долларов.  

Ситуация в Армении и Карабахе

После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве".

Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли в результативную ничью в Boxing Day

В субботу, 26 декабря, Лестер Сити в рамках центрального матча 15-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", закончилась со счетом 2:2.

Жена Джона Ледженда шокировала фанатов признанием

Четыре месяца назад в семье певца Джона Ледженда и телеведущей Крисси Тайген случилось горе – пара потеряла ребенка. А сейчас она решилась на откровение. На своей странице в Инстаграм она призналась, что больше никогда не сможет иметь детей.

Джонни Депп вновь пошел в суд

Джонни Депп повторно подал в суд на Эмбер Херд и таблоид "The Sun" по делу о клевете.

Сестра Меган Маркл подверглась домашнему насилию

Скандальная сводная сестра Меган Маркл, 56-летняя Саманта Грант, подверглась домашнему насилию.

Владимир Остапчук поделился видео с концерта, где выступали Валерий Меладзе и Светлана Лобода

Российский певец Валерий Меладзе и украинская певица, которая строит свою карьеру в России, Светлана Лобода выступили на одном из мероприятий, которое проходило в Киеве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Крым, Коронавирус, Bitcoin, Итоги дня, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину: что известно
02 Толпой на одного: известные российские бойцы "опозорили Москву" в прямом эфире (видео)
03 СМИ: Сергея Лазарева заметили на отдыхе с "любовником" (фото)
04 Мощный взрыв в США повредил десятки зданий: кадры последствий попали на видео
05 Наталья Могилевская подтвердила слухи о романе с известным бизнесменом: пару заметили в центре Киева
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Как отличить настоящее сливочное мало от подделки: инфографика и цены
Как отличить настоящее сливочное мало от подделки: инфографика и цены
Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину: что известно
Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину: что известно
Российские военные пальнули из пушки по &quot;Детскому миру&quot; и красиво объяснили конфуз
Российские военные пальнули из пушки по "Детскому миру" и красиво объяснили конфуз
Дал пощечину: сестра Меган Маркл подверглась домашнему насилию
Дал пощечину: сестра Меган Маркл подверглась домашнему насилию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь