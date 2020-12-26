Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму

Коронавирус в Украине

26 декабря в Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19.

Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину

В районе села Ишунь Красноперекопского района Крыма на трассе Симферополь – Армянск обнаружили колонну российской военной техники, направляющуюся в районный центр.

Bitcoin продолжает бить рекорды стоимости

Стоимость Биткоина превысила 25 тысяч долларов.

Ситуация в Армении и Карабахе

После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве".

Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли в результативную ничью в Boxing Day

В субботу, 26 декабря, Лестер Сити в рамках центрального матча 15-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", закончилась со счетом 2:2.

Жена Джона Ледженда шокировала фанатов признанием

Четыре месяца назад в семье певца Джона Ледженда и телеведущей Крисси Тайген случилось горе – пара потеряла ребенка. А сейчас она решилась на откровение. На своей странице в Инстаграм она призналась, что больше никогда не сможет иметь детей.

Джонни Депп вновь пошел в суд

Джонни Депп повторно подал в суд на Эмбер Херд и таблоид "The Sun" по делу о клевете.

Сестра Меган Маркл подверглась домашнему насилию

Скандальная сводная сестра Меган Маркл, 56-летняя Саманта Грант, подверглась домашнему насилию.

Владимир Остапчук поделился видео с концерта, где выступали Валерий Меладзе и Светлана Лобода

Российский певец Валерий Меладзе и украинская певица, которая строит свою карьеру в России, Светлана Лобода выступили на одном из мероприятий, которое проходило в Киеве.