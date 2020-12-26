Итоги 26 декабря: новый рост заболеваемости коронавирусом, рекорд Bitcoin и маневры россиян в Крыму

Коронавирус в Украине
26 декабря в Украине резко подскочила заболеваемость COVID-19.
Маневры россиян в Крыму приняли за попытку наступления на Украину
В районе села Ишунь Красноперекопского района Крыма на трассе Симферополь – Армянск обнаружили колонну российской военной техники, направляющуюся в районный центр.
Bitcoin продолжает бить рекорды стоимости
Стоимость Биткоина превысила 25 тысяч долларов.
Ситуация в Армении и Карабахе
После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве".
Лестер и Манчестер Юнайтед сыграли в результативную ничью в Boxing Day
В субботу, 26 декабря, Лестер Сити в рамках центрального матча 15-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал Манчестер Юнайтед. Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", закончилась со счетом 2:2.
Жена Джона Ледженда шокировала фанатов признанием
Четыре месяца назад в семье певца Джона Ледженда и телеведущей Крисси Тайген случилось горе – пара потеряла ребенка. А сейчас она решилась на откровение. На своей странице в Инстаграм она призналась, что больше никогда не сможет иметь детей.
Джонни Депп вновь пошел в суд
Джонни Депп повторно подал в суд на Эмбер Херд и таблоид "The Sun" по делу о клевете.
Сестра Меган Маркл подверглась домашнему насилию
Скандальная сводная сестра Меган Маркл, 56-летняя Саманта Грант, подверглась домашнему насилию.
Владимир Остапчук поделился видео с концерта, где выступали Валерий Меладзе и Светлана Лобода
Российский певец Валерий Меладзе и украинская певица, которая строит свою карьеру в России, Светлана Лобода выступили на одном из мероприятий, которое проходило в Киеве.