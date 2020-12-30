Итоги 30 декабря: Украина получит вакцину из Китая, танцующие роботы Boston Dynamics восхитили сеть

Биткоин побил рекорд стоимости. Танцующие роботы Boston Dynamics поразили сеть. Минздрав договорился о поставках вакцины в Украину.

Коронавирус в Украине

По данным на среду, 30 декабря, в Украине зафиксировано 7 986 новых случаев заболевания коронавирусом. Это в два раза меньше, чем вылечившихся от COVID-19 за последние 24 часа. Их насчитали 16 355 человек.

Минздрав договорился о поставках вакцины в Украину

30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".

Взрыв в аэропору Адена

30 декабря, в одном из аэропортов Йемена, а именно в Адене произошем взрыв. В результате жертвами стали не менее пяти человек.

Биткоин побил рекорд стоимости

30 декабря биткоин взлетел до очередного рекорда.

Танцующие роботы Boston Dynamics поразили сеть

Компания Boston Dynamics, которая славиться своими роботами, показала новое достижение своих изобретений.

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи уже разговаривает

Меган Маркл и принц Гарри запустили на Spotify собственный подкаст - Archewell Audio.

Григорий Чапкис уже вернулся домой из больницы

19 декабря стало известно, что 90-летний хореограф Григорий Чапкис был госпитализирован с пневмонией в киевскую Городскую больницу №12. Григорию Николаевичу стало плохо, и он стал задыхаться. Было подозрение, что у танцора коронавирус, однако диагноз, к счастью, не подтвердился.

Джордж Мартин считает сериал Ход Королевы от Netflix лучшим в 2020 году

Автор культовой саги «Песнь Льда и Огня», по которой сняли сериал «Игра престолов», Джордж Мартин подвел итоги года и назвал сериал, который он считает одним из лучших в 2020 году. Любимым сериалом года у писателя является проект от Netflix – «Ход королевы»(«Ферзевый гамбит»).

Анатолий Трубин вошел в символическую сборную футболистов

Украинский вратарь Шахтера Анатолий Трубин попал в символическую сборную лучших футболистов мира до 19 лет в 2020 году.

Поветкин объяснил, почему не хочет драться с Усиком

Российский супертяж Александр Поветкин, реванш которого с Диллиан Уайтом был перенесен, высказался касательного возможного боя с украинцем Александром Усиком.

Дерек Чисора раскритиковал Александра Усика после боя

Британский супертяж Дерек Чисора, проигравший в октябре бой Александру Усику, раскритиковал украинца за его "беготню в ринге".