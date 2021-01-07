Итоги 7 января: рост числа новых случаев COVID-19 и провал Трампа в США

В Украине уже почти 1,1 миллиона случаев COVID-19
По данным на четверг, 7 января, в Украине зафиксировано 8997 новых случаев COVID-19.
Владимир Зеленский подтвердил введение локдауна с 8 января, который призван сократить число заражений украинцев коронавирусом.
Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот
В среду, 6 января, США внезапно оказались на пороге гражданской войны, - в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов, что вызвало бурные протесты.
В результате беспорядков, устроенных сторонниками Дональда Трампа в США, которые вылились в захват Капитолия, погибли четыре человека.
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа "на неопределенный срок".
Конгресс США признал окончательную победу Байдена на выборах
В четверг утром, 7 января, Конгресс США признал Джо Байден следующим президентом Соединенных Штатов.
Вторая ракетка Украины провалила допинг-тест
Вторая ракетка Украины и 29-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская сдала положительный тест на запрещенные вещества.
Сын Григория Чапкиса сообщил, что его отца снова госпитализировали
6 января, Грег Чапкис сообщил, что его отец снова госпитализирован.
Дженнифер Лопес поделилась самым невероятным фото в бикини
Дженнифер Лопес поделилась новой фотографией, на котором звезда демонстрирует спортивную фигуру на пляже в коротком мерцающем бордовом бикини Triangl Macia.
Илон Маск обошел Безоса в рейтинге богачей
Основатель компании Tesla Илон Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира.
Российский певец перестал скрывать отношения с мужчиной
Российский певец Сергей Лазарев перестал скрывать отношения с моделью и блогером Александром Малиновским.