Итоги 7 января: рост числа новых случаев COVID-19 и провал Трампа в США

В Украине уже почти 1,1 миллиона случаев COVID-19

По данным на четверг, 7 января, в Украине зафиксировано 8997 новых случаев COVID-19.

Владимир Зеленский подтвердил введение локдауна с 8 января, который призван сократить число заражений украинцев коронавирусом.

Сторонники Трампа пытались устроить госпереворот

В среду, 6 января, США внезапно оказались на пороге гражданской войны, - в Вашингтоне подводили итоги президентских выборов, что вызвало бурные протесты.

В результате беспорядков, устроенных сторонниками Дональда Трампа в США, которые вылились в захват Капитолия, погибли четыре человека.

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил о продлении блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа "на неопределенный срок".

Конгресс США признал окончательную победу Байдена на выборах

В четверг утром, 7 января, Конгресс США признал Джо Байден следующим президентом Соединенных Штатов.

Вторая ракетка Украины провалила допинг-тест

Вторая ракетка Украины и 29-й номер рейтинга WTA Даяна Ястремская сдала положительный тест на запрещенные вещества.

Сын Григория Чапкиса сообщил, что его отца снова госпитализировали

6 января, Грег Чапкис сообщил, что его отец снова госпитализирован.

Дженнифер Лопес поделилась самым невероятным фото в бикини

Дженнифер Лопес поделилась новой фотографией, на котором звезда демонстрирует спортивную фигуру на пляже в коротком мерцающем бордовом бикини Triangl Macia.

Илон Маск обошел Безоса в рейтинге богачей

Основатель компании Tesla Илон Маск обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса в рейтинге самых богатых людей мира.

Российский певец перестал скрывать отношения с мужчиной

Российский певец Сергей Лазарев перестал скрывать отношения с моделью и блогером Александром Малиновским.