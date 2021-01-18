Итоги дня 18 января: снижение цен на газ и арест Навального

Коронавирус в Украине

В Украине после выходных резко снизилось число новых случаев COVID-19.

Несмотря на это, премьер Денис Шмыгаль заявил о планах о продлении карантина.

Цену на газ для населения снизили

В понедельник, 18 января, Кабмин во время внеочередного заседания принял решение о снижении цены на газ.

Навального арестовали

В понедельник, 18 января российского оппозиционера Алексея Навального суд заключил под стражу на 30 суток.

Напоследок он обозвал президента РФ Владимира Путина "жабой" и призвал людей выходить на уличные митинги.

Примечательно, что на арест Навального отреагировали в украинском МИД.

В Украине заметно подорожают билеты на поезда

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал подорожание билетов на железнодорожные путешествия.

У Лукашенко отобрали Чемпионат мира по хоккею 2021 года

Совет IIHF пришел к выводу, что в настоящее время в Беларуси невозможно обеспечить безопасность игроков команд, зрителей и официальных лиц.

Фил Спектор, легендарный продюсер и убийца, умер в возрасте 81 года

Через несколько недель после заражения коронавирусом в тюрьме Калифорнии скончался легендарный продюсер и осужденный убийца Фил Спектор. Мужчине был 81 год.

"Квартал" продал "Лигу смеха" Маслякову

"Лига смеха" продала свою франшизу в Россию. Организатор российского проекта Евгений Донских не отрицает факт покупки телепередачи у правообладателя.

Джастин Тимберлейк рассекретил имя второго ребенка через полгода после его рождения

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк признался в прямом эфире на "Шоу Эллен Дедженерес", что он и его супруга, актриса Джессика Бил, стали родителями во второй раз.

Украинские звезды влипли в скандал из-за выступления на приеме у Лукашенко

Две украинская звезда Элина Иващенко и народная артистка Украины Ирина Билык попали в скандал из-за того, что выступили на новогоднем концерте у непризнанного президента беларуси Александра Лукашенко.