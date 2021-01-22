Итоги дня 22 января: обвал потолка в переходе на Майдане и новые подробности пожара в Харькове

Коронавирус в Украине

22 января, в Украине зафиксировали 5348 новых случаев коронавируса. При этом, количество выздоровевших за сутки почти в три раза больше, чем заболевших и эта тенденция сохраняется четвертый день подряд.

Венедиктова рассказала новые подробности о пожаре в хосписе с множеством жертв в Харькове

Генеральный прокурор Украина Ирина Венедиктова уточнила, что на данный момент рассматриваются три версии причин смертельного пожара в доме престарелых в Харькове, где погибли 15 человек.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Харьков на место пожара.

А тем временем в сети показали другие дома, владельца сгоревшего здания.

В России признали, что у Путина есть дворец.

Биограф президента РФ объяснил, откуда у Путина дворец в Геленджике.

В самом сердце Киева произошло опасное ЧП

22 января, в Киеве в подземном переходе под Майданом Независимости произошло чрезвычайное происшествие - обвалился потолок.

Корреспондент «Телеграфа» побывал на месте происшествия и сделал снимки обвала.

Солистка группы "А'Студио" Кети Топурия стала мамой во второй раз

Кети родила мальчика в одном из лучших роддомов столицы. Инсайдеры сообщают, что певица и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо.

Бузова насмешила фанатов расставанием с Давой

Бузова на своей странице в Инстаграм опубликовала пост, в котором попросила своих подписчиков не писать ей ”о нем”. Если фанаты певицы еще пишут слова поддержки и пытаются утешить Ольгу, то хейтеры не теряют возможности высказать свое мнение.

Стало известно, когда стартует шоу "Холостяк" на СТБ

На телеканале СТБ скоро стартует самое главное романтическое шоу страны - "Холостяк".

Премьеру последнего фильма про Джеймса Бонда с Дэниэлом Крейгом перенесли

Universal Pictures опять перенесла премьеру фильма о Джеймсе Бонде. Отметим, что это уже четвертый перенос.