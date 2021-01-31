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Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Главные события недели: принятие закона о референдуме, второе голосование по назначению Витренко, протесты в России
Импичмент Трампа: бывшего президента США бросили адвокаты
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Протесты в поддержку Навального: в России "нашли виновных"
Протесты в поддержку Навального: в России "нашли виновных"
"Шахтер" лишь благодаря вратарям отстоял ничью с "Црвеной Звездой" (видео)
"Шахтер" лишь благодаря вратарям отстоял ничью с "Црвеной Звездой" (видео)

Итоги дня 31 января: протесты в России, срыв заседания акционеров "Мотор Сичи"

Итоги дня 31 января: протесты в России, срыв заседания акционеров "Мотор Сичи"
Обновлено 21:03 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 31 января в Украине зафиксировали 3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние 4 дня в стране наблюдается снижение суточного количества случаев заболевания.

Протесты в России

В России прошли акции в поддержку Навального

В России продолжились протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Демонстрации сопровождались массовыми задержаниями участников.

А в Москве на фоне акций мужчина поджег себя

В Берлине протестующие достали чучело Путина из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу"

СБУ сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи"

 СБУ сорвала встречу акционеров Мотор Сичи

Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье по месту оглашения акционерных сборов ООО "МС-4". 

"Шахтер" лишь благодаря вратарям отстоял ничью с "Црвеной Звездой"

Шахтер лишь благодаря вратарям отстоял ничью с Црвеной Звездой

Шахтер провел свой первый матч на втором тренировочном сборе в Турции. Встреча, проходившая в Calista Sports Center, завершилась ничьей со счетом 0:0

"Аталанта" с Малиновским уступила "Лацио"

"Аталанта" принимала "Лацио" в рамках матча 20-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия", завершилась победой гостей со счетом 1:3.

Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

Сборная Украины завоевала бронзу на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй состоялось две гонки. В сингл-миксте сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко заняла пятое место, а вот в смешанной эстафете "Желто-синие" завоевали бронзовые медали.

SpaceX заподозрили в нарушении после взрыва одной из ракет Starship

SpaceX заподозрили в нарушении после взрыва одной из ракет Starship

Компанию американского миллиардера Илона Маска SpaceX заподозрили в нарушении авиационной лицензии при запуске ракеты, которая взорвалась в декабре 2020 года.

Анита Луценко оказалась в объятиях "холостяка"

Анита Луценко

Украинская спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко, которая стала наиболее узнаваема после участия в популярном телепроекте "Зважені и счастливі, поделилась фото, на котором запечатлена вместе с украинским футболистом Сергеем Мельником.

Бузова на реабилитации, Дава - в больнице

Во время участия в проекте "Ледниковый период-2020", Ольга Бузова получила перелом ребра. С травмой она каталась на протяжении трех выпусков шоу. А вот Дава также не может похвастаться отличным здоровьем. Теперь он страдает из-за вывиха плечевого сустава.

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СБУ, Россия, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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