Итоги дня 31 января: протесты в России, срыв заседания акционеров "Мотор Сичи"

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 31 января в Украине зафиксировали 3 177 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за последние 4 дня в стране наблюдается снижение суточного количества случаев заболевания.

Протесты в России

В России продолжились протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Демонстрации сопровождались массовыми задержаниями участников.

А в Москве на фоне акций мужчина поджег себя.

В Берлине протестующие достали чучело Путина из бункера Гитлера и "отправили в Гаагу"

СБУ сорвала встречу акционеров "Мотор Сичи"

Служба безопасности Украины провела следственно-оперативные действия в Запорожье по месту оглашения акционерных сборов ООО "МС-4".

"Шахтер" лишь благодаря вратарям отстоял ничью с "Црвеной Звездой"

Шахтер провел свой первый матч на втором тренировочном сборе в Турции. Встреча, проходившая в Calista Sports Center, завершилась ничьей со счетом 0:0.

"Аталанта" с Малиновским уступила "Лацио"

"Аталанта" принимала "Лацио" в рамках матча 20-го тура чемпионата Италии 2020/21. Встреча, проходившая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д'Италия", завершилась победой гостей со счетом 1:3.

Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в польском Душники-Здруй состоялось две гонки. В сингл-миксте сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Артема Тищенко заняла пятое место, а вот в смешанной эстафете "Желто-синие" завоевали бронзовые медали.

SpaceX заподозрили в нарушении после взрыва одной из ракет Starship

Компанию американского миллиардера Илона Маска SpaceX заподозрили в нарушении авиационной лицензии при запуске ракеты, которая взорвалась в декабре 2020 года.

Анита Луценко оказалась в объятиях "холостяка"

Украинская спортсменка и профессиональный тренер Анита Луценко, которая стала наиболее узнаваема после участия в популярном телепроекте "Зважені и счастливі, поделилась фото, на котором запечатлена вместе с украинским футболистом Сергеем Мельником.

Бузова на реабилитации, Дава - в больнице

Во время участия в проекте "Ледниковый период-2020", Ольга Бузова получила перелом ребра. С травмой она каталась на протяжении трех выпусков шоу. А вот Дава также не может похвастаться отличным здоровьем. Теперь он страдает из-за вывиха плечевого сустава.