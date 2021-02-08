Итоги дня 8 февраля: новый рекорд Bitcoin, у Путина нашли "дворец" в Крыму, жена Медведчука попала в базу "Миротворца"

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 8 февраля в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Pfizer дала обещание насчет поставок вакцины от коронавируса в Украину

Президент Владимир Зеленский поговорил с главой правления компании Pfizer Альбертом Бурлой относительно поставок в Украину вакцин от коронавируса.

Экс-ведущая "Х-фактора" Оксана Марченко попала в базу "Миротворца"

Жену Виктора Медведчука официально внесли в базу "Миротворца". Информацию о журналистке и телеведущей Оксане Марченко теперь можно увидеть на сайте проекта.

Позже Марченко заявила, что после попадания в список сайта "Миротворец", столкнулась с наплывом "хейтеров".

В Крыму нашли "дворец" Путина

В оккупированном Крыму нашли сразу две резиденции президента России Владимира Путина.

Bitcoin снова перешел к активному росту

В последнее время Bitcoin демонстрирует постоянный рост, достигая все новых рекордов. За последние сутки его цена выросла снова.

Как выяснилось, к этому приложил руку американский производитель электромобилей Tesla.

Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни"

7 февраля, состоялся третий выпуск слепых прослушиваний на вокальное шоу "Голос країни".

Одной из конкурсанток, которая мечтала покорить звездных тренеров, стала внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко - 20-летняя Доменика Ющенко.

Доменика очень волновалась, что отметили все судьи, и это помешало девушке завоевать расположение звездных наставников и развернуть к себе хотя бы одно кресло.

Выход электромобиля Apple Car под вопросом

Официальные представители Hyundai и KIA подтвердили, что обе компании прекратили переговоры с Apple по поводу работ над совместным электромобилем.

Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса

Супруг российской певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин переболел коронавирусом.