Скачать
Понедельник, 08.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 8 февраля: новый рекорд Bitcoin, у Путина нашли "дворец" в Крыму, жена Медведчука попала в базу "Миротворца"
Итоги дня 8 февраля: новый рекорд Bitcoin, у Путина нашли "дворец" в Крыму, жена Медведчука попала в базу "Миротворца"
Pfizer дала обещание насчет поставок вакцины от коронавируса в Украину
Pfizer дала обещание насчет поставок вакцины от коронавируса в Украину
Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
Народный синоптик объяснил, когда ждать "затишья" и спада морозов
Народный синоптик объяснил, когда ждать "затишья" и спада морозов

Итоги дня 8 февраля: новый рекорд Bitcoin, у Путина нашли "дворец" в Крыму, жена Медведчука попала в базу "Миротворца"

Итоги дня 8 февраля: новый рекорд Bitcoin, у Путина нашли "дворец" в Крыму, жена Медведчука попала в базу "Миротворца"
Обновлено 21:24 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 8 февраля в Украине зафиксировали 2 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19

Pfizer дала обещание насчет поставок вакцины от коронавируса в Украину

Pfizer

Президент Владимир Зеленский поговорил с главой правления компании Pfizer Альбертом Бурлой относительно поставок в Украину вакцин от коронавируса.

Экс-ведущая "Х-фактора" Оксана Марченко попала в базу "Миротворца"

Марченко и Медведчук

Жену Виктора Медведчука официально внесли в базу "Миротворца". Информацию о журналистке и телеведущей Оксане Марченко теперь можно увидеть на сайте проекта.

Позже Марченко заявила, что после попадания в список сайта "Миротворец", столкнулась с наплывом "хейтеров".

В Крыму нашли "дворец" Путина

Путин

В оккупированном Крыму нашли сразу две резиденции президента России Владимира Путина

Bitcoin снова перешел к активному росту

Bitcoin

В последнее время Bitcoin демонстрирует постоянный рост, достигая все новых рекордов. За последние сутки его цена выросла снова.

Как выяснилось, к этому приложил руку американский производитель электромобилей Tesla.

Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни"

 Доменика Ющенко

7 февраля, состоялся третий выпуск слепых прослушиваний на вокальное шоу "Голос країни". 

Одной из конкурсанток, которая мечтала покорить звездных тренеров, стала внучка экс-президента Украины Виктора Ющенко - 20-летняя Доменика Ющенко.

Доменика очень волновалась, что отметили все судьи, и это помешало девушке завоевать расположение звездных наставников и развернуть к себе хотя бы одно кресло.

Выход электромобиля Apple Car под вопросом

Официальные представители Hyundai и KIA подтвердили, что обе компании прекратили переговоры с Apple по поводу работ над совместным электромобилем. 

Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса

Иосиф Пригожин

Супруг российской певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин переболел коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 129

Все по теме:

Владимир Путин, Оксана Марченко, Коронавирус, Bitcoin, Миротворец, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Внучка президента неудачно выступила на "Голосе країни" (видео)
02 Украинцев избавят от необходимости делать штамп о прописке в паспорте
03 Жительнице села под Житомиром отключили газ и выписали огромный штраф: как она наказала Облгаз
04 От удара машину отбросило на 60 метров: пьяный подросток устроил смертельное ДТП в Броварах (фото, видео)
05 Не пандемией единой: Билл Гейтс сделал еще два жутких предсказания для человечества на ближайшее будущее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Мороз, дождь и гололед: синоптик озвучила прогноз погоды в Украине 9 февраля
Неудача за неудачей: Тупицкому отказали в суде и выписали два админпротокола
Неудача за неудачей: Тупицкому отказали в суде и выписали два админпротокола
&quot;План Б&quot; по Донбассу: что лучше - гибридный мир или возобновление боев
"План Б" по Донбассу: что лучше - гибридный мир или возобновление боев
Вакцинация от коронавируса начнется через неделю: в Минздраве озвучили сроки
Вакцинация от коронавируса начнется через неделю: в Минздраве озвучили сроки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь