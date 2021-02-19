Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 19 февраля в Украине зафиксировали 6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В Питере напали с ножом на работника генконсульства Украины

19 февраля в Санкт-Петербурге совершили вооруженное нападение на сотрудника Генерального консульства Украины. Визитер набросился на охранника, а потом остался ждать полицию.

Между тем, в сети появилось видео момента нападения.

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

В СМИ сообщили, что Марченко попала под санкции из-за того, что является собственником Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

Всего в санкционном списке 8 человек.

Стали известны имена финалистов теннисного Australian Open

Россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса на престижном турнире Australian Open. Это открыло ему дорогу в финал, где он должен встретиться с сербом Новаком Джоковичем.

Никита Джигурда в очередной раз готовится к свадьбе

Российский шоумен Никита Джигурда снова женится. Сначала информацию посчитали за слухи, однако в интервью "КП" Джигурда подтвердил новость о скорой женитьбе.

Меган Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью

Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям.

Семилетнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон хотели отравить мороженым

Британская королевская семья уже не раз "потерпала" от различных нападений. Ранее уже пытались отравить Кейт Миддлтон, а теперь стало и известно, что жертвой нападения мог стать и семилетний Джордж.

Земфира выпустила клип на песню из нового альбома

Популярная игра Homescapes продолжает покорять пользователей по всему миру. К числу поклонников игры присоединилась и популярная российская певица Земфира.