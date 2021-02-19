Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге
Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко
Стало известно, почему санкции СНБО коснулись Оксаны Марченко

Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге

Итоги дня 19 февраля: санкции против Медведчука, нападение на генконсульство Украины в Петербурге
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на утро 19 февраля в Украине зафиксировали 6531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

В Питере напали с ножом на работника генконсульства Украины

Генконсульство Украины в Петербурге

19 февраля в Санкт-Петербурге совершили вооруженное нападение на сотрудника Генерального консульства Украины. Визитер набросился на охранника, а потом остался ждать полицию.

Между тем, в сети появилось видео момента нападения

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко

Медведчук и Марченко

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о наложении санкций в отношении народного депутата от фракции "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко

В СМИ сообщили, что Марченко попала под санкции из-за того, что является собственником Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области.

Всего в санкционном списке 8 человек

Стали известны имена финалистов теннисного Australian Open

Даниил Медведев

Россиянин Даниил Медведев в трех сетах обыграл грека Стефаноса Циципаса на престижном турнире Australian Open. Это открыло ему дорогу в финал, где он должен встретиться с сербом Новаком Джоковичем.

Никита Джигурда в очередной раз готовится к свадьбе

Никита Джигурда

Российский шоумен Никита Джигурда снова женится. Сначала информацию посчитали за слухи, однако в интервью "КП" Джигурда подтвердил новость о скорой женитьбе.

Меган Маркл и принц Гарри официально покинули королевскую семью

Меган Маркл и принц Гарри

Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям.

Семилетнего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон хотели отравить мороженым

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Британская королевская семья уже не раз "потерпала" от различных нападений. Ранее уже пытались отравить Кейт Миддлтон, а теперь стало и известно, что жертвой нападения мог стать и семилетний Джордж.

Земфира выпустила клип на песню из нового альбома

Земфира

Популярная игра Homescapes продолжает покорять пользователей по всему миру. К числу поклонников игры присоединилась и популярная российская певица Земфира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 155

Все по теме:

Санкции, Санкт-Петербург, Оксана Марченко, Виктор Медведчук, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Убил с двух ударов: в Киеве задержали водителя-иностранца, до смерти избившего пешехода (видео, фото)
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
Не Медведчуком единым: озвучен полный список лиц, против которых СНБО ввел санкции 19 февраля
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь