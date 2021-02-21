Итоги дня 21 февраля: потери оккупантов на Донбассе и отправка первой порции вакцин для Украины

Коронавирус в Украине

По состоянию на воскресенье, 21 февраля, в Украине зафиксировали 4 489 новых случаев заболевания коронавирусом.

Боевик Безлер проговорился о крупных потерях "ДНР" на Донбассе

В сети появилась информация о тяжелых потерях оккупантов в районе Горловка/Зайцево.

Вакцины для Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов похвастался первой поставкой вакцин от коронавируса CoviShield из Индии.

"Шахтер" без проблем переиграл "Рух"

В воскресенье, 21 февраля, "Шахтер" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Рух". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась убедительной победой "Горняков" со счетом 2:0.

Чемпион Украины забил соперника на турнире UFC

Бывший чемпион украинского промоушена WWFC по смешанным единоборствам в тяжелом весе Сергей "Полярный Медведь" Спивак провел успешный поединок на вечере UFC Fight Night 185, что проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер"

В воскресенье, 21 февраля, "Милан" в рамках матча 23-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Интер". Встреча, проходившая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась крупной победой "гостей" со счетом 0:3.

Джокович разбил россиянина в финале Australian Open

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии-2021.

Сергей Бабкин уточнил, во сколько ему обошлась операция на глазах в Австрии

Украинский артист Сергей Бабкин в январе этого года ошарашил своих коллег и поклонников заявлением о том, что ему требуется срочная операция на глазах.

В новом посте на странице Инстаграма Бабкин поведал об успешной операции на втором глазу.

Настя "из Уханя" рассказала, как праздновала свадьбу с Соколюком

Анастасия Зинченко, наиболее известна как "девушка с собачкой из Уханя", 20 февраля вышла замуж за председателя Госмиграционной службы Украины Максима Соколюка.

Блогерша Инстасамка заявила о нападении

Российский блогер и рэпер Инстасамка (в быту Даша Зотеева) заявила о нападении неизвестного мужчины, который облил ее зеленкой.