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Воскресенье, 21.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 21 февраля: потери оккупантов на Донбассе и отправка первой порции вакцин для Украины

Итоги дня 21 февраля: потери оккупантов на Донбассе и отправка первой порции вакцин для Украины
Обновлено 20:39 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

По состоянию на воскресенье, 21 февраля, в Украине зафиксировали 4 489 новых случаев заболевания коронавирусом.

Боевик Безлер проговорился о крупных потерях "ДНР" на Донбассе

Пулемет

В сети появилась информация о тяжелых потерях оккупантов в районе Горловка/Зайцево

Вакцины для Украины

Вакцины для Украины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов похвастался первой поставкой вакцин от коронавируса CoviShield из Индии

"Шахтер" без проблем переиграл "Рух"

 Шахтер - Рух

В воскресенье, 21 февраля, "Шахтер" в рамках матча 15-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Рух". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась убедительной победой "Горняков" со счетом 2:0.

Чемпион Украины забил соперника на турнире UFC

Сергей Спивак

Бывший чемпион украинского промоушена WWFC по смешанным единоборствам в тяжелом весе  Сергей "Полярный Медведь" Спивак провел успешный поединок на вечере UFC Fight Night 185, что проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Мощный гол Лукаку - в обзоре матча "Милан" - "Интер"

Милан - Интер

В воскресенье, 21 февраля, "Милан" в рамках матча 23-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Интер". Встреча, проходившая на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась крупной победой "гостей" со счетом 0:3.

Джокович разбил россиянина в финале Australian Open

Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии-2021.

Сергей Бабкин уточнил, во сколько ему обошлась операция на глазах в Австрии

Сергей Бабкин

Украинский артист Сергей Бабкин в январе этого года ошарашил своих коллег и поклонников заявлением о том, что ему требуется срочная операция на глазах. 

 В новом посте на странице Инстаграма Бабкин поведал об успешной операции на втором глазу.

Настя "из Уханя" рассказала, как праздновала свадьбу с Соколюком

Зинченко и Соколюк

Анастасия Зинченко, наиболее известна как "девушка с собачкой из Уханя", 20 февраля вышла замуж за председателя Госмиграционной службы Украины Максима Соколюка.

Блогерша Инстасамка заявила о нападении

Даша Зотеева, Инстасамка

Российский блогер и рэпер Инстасамка (в быту Даша Зотеева) заявила о нападении неизвестного мужчины, который облил ее зеленкой. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 351

Все по теме:

Донбасс, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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