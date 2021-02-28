Итоги дня 28 февраля: расстрелы в Мьянме, этапирование Навального и регистрация третьей вакцины против COVID

Коронавирус в Украине

28 февраля в Украине зарегистрировали 5 833 новых случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране зафиксировали только 1,7 тысяч случаев выздоровления.

Полиция открыла огонь по протестующим в Мьянме

Власти Мьянмы дали команду полиции открыть огонь по протестующим. Число погибших уже колеблется от 9 до 20 человек.

Навального этапировали во Владимирскую область

Российского оппозиционного политика Алексея Навального этапировали в исправительную колонию во Владимирской области (ИК-2).

В США одобрили третью вакцину против COVID-19

Власти США после ряда проверок наконец зарегистрировали вакцину Johnson & Johnson от коронавируса COVID-19. При этом, вакцина J&J является третьей разрешенной вакциной в США после вакцины от Pfizer / BioNTech и Moderna.

Малиновский забил блестящий гол в Серии А

28 февраля, "Сампдория" в рамках матча 24-го тура Серии А принимала "Аталанту". Встреча проходила на стадионе "Луиджи Феррарис" в Генуе и завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2. Открыл счет в игре украинский хавбек гостей Руслан Малиновский.

Канело сквозь блок уронил Йылдырыма

В Майами (штат Флорида, США) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринг вернулся один из лучших боксеров вне зависимости от веса мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

"Заря" в меньшинстве вырвала победу у "Шахтера"

"Шахтер" в рамках матча 16-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Зарю". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась сенсационной победой гостей со счетом 0:1.

Звезда "Холостячки" задобрил подарками детей скандальной блогерши Софии Стужук

28 февраля София удивила своих подписчиков совместными снимками с одним из участников романтического реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко.

Беременная Василиса Фролова рассказала, кто отец ее будущего ребенка

Беременная звезда украинского шоу-бизнеса призналась, отец ее первенца довольно известная личность на телевидении.

Тина Кароль ответила по поводу пиара на фоне скандала с Поляковой

Украинская певица Тина Кароль, которая на фоне скандала с Олей Поляковой выпустила одноименный клип "Скандал", отреагировала на обвинения коллеги в пиаре.

Анну Тринчер обокрали в центре Киева

Украинская певица и актриса сериала "Школа" Анна Тринчер рассказала о курьезной ситуацией с ромами, которые пытались обокрасть ее прямо в центре Киева летом прошлого года.