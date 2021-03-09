Итоги дня 9 марта: допрос Медведчука и регистрация второй вакцины от коронавируса в Украине

Коронавирус в Украине

На утро 9 марта украинские медики зарегистрировали 3 261 случай заражения коронавирусом. При этом, за сутки выздоровели только 975 пациентов.

Вместе с тем, в Минздраве признали, что процесс вакцинации в Украине не смог выйти на планируемый показатель в 10 тысяч человек за сутки, а остановился на 3 тысячах.

На фоне этого стало известно, что до Украины добрались новые штаммы коронавируса из ЮАР и Великобритании.

В Украине одобрили для применения еще одну вакцину от коронавируса

В Украине одобрили для применения китайскую вакцину от COVID-19 Sinovac.

Медведчука допросили в СБУ

Служба безопасности Украины допросила народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь")в рамках расследования дела о государственной измене.

Перенос заседания суда по делу об убийстве Шеремета обернулся столкновениями в Киеве

В Шевченковском районном суде отменили заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, где должны были выбрать меру пресечения для двух фигурантов дела - Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко. Активисты, поддерживающие Антоненко устроили протесты у зала суда и пытались воспрепятствовать вывозу подсудимого обратно в СИЗО.

Обматеривший судью президент "Олимпика" взялся реформировать комитет арбитров

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин направил официальное обращение к другим клубам Украинской премьер-лиги (УПЛ) и предложил провести внеочередное собрание.

Василиса Фролова стала мамой

43-летняя украинская телеведущая Василиса Фролова родила первенца - мальчика, которого назвала Родионом.

Сергей Притула покинул шоу "Где логика" еще до выхода его в эфир

9 марта на своей странице в Фейсбуке телеведущий сообщил, что первый сезон шоу "Где логика?" будет единственным, в котором он будет ведущим.

К 207-летию Шевченко назвали победителей Шевченковской премии

9 марта, в 207 день рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко, Комитет Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов 2021 года.

Умерла 62-летняя автор детективов Татьяна Полякова

Российская писательница Татьяна Полякова, работающая в жанре "авантюрный детектив", умерла в родном городе Владимире 8 марта.