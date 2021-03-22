Итоги дня 22 марта: старт второго этапа вакцинации, отмывание Офиса президента

Коронавирус в Украине

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 413 детей и 161 медик. Общее же количество летальных исходов с начала пандемии превысило 30 тысяч.

По состоянию на 22 марта в карантинную "красную зону" помимо Киева входят еще семь областей – Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В Украине стартует второй этап вакцинации

Второй этап кампании по вакцинации от коронавируса стартует в Украине с понедельника, 22 марта.

Краску с фасада Офиса Зеленского начали отмывать только на вторые сутки после погрома

В понедельник, 22 марта, здание Офиса президента начали отмывать от надписей, нанесенных краской участниками беспорядков в субботу, 20 марта.

Впрочем, к концу дня клининговая компания смогла удалить лишь шесть букв.

Актриса Белла Торн обручилась

Известная американская актриса 23-летняя Белла Торн объявила о новом этапе в своей жизни. Ее бойфренд, 27-летний музыкант Бенджамин Масколо сделал ей предложение, и она согласилась.

Иван Ургант заразился коронавирусом

Известный российский телеведущий Иван Ургант сообщил, что у него диагностировали коронавирус.

Елизавета II выступила за "разнообразие" в королевской семье

7 марта Меган Маркл и принц Гарри рассказали в интервью Опре Уинфри об институциональном расизме, царящем в британской монархии. Елизавета II решила исправить ситуацию. В частности, назначить человека, ответственного за разнообразие.

Украина собралась наказать десятки российских артистов из-за Крыма

Украина возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, выступивших на открытии Крымского моста 15 мая 2018 года.

Победитель "Голосу країни" просит о помощи

У победителя вокального шоу "Голос країни-10" в 2020 году Романа Сасанчина случилась беда. Две недели назад его мама Евдокия Петровна заразилась коронавирусом, а теперь находится в больнице под дыхательными аппаратами в критическом состоянии.