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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги 25 марта: военные маневры россиян у границ и поставки китайской вакцины в Украину

Итоги 25 марта: военные маневры россиян у границ и поставки китайской вакцины в Украину
Обновлено 21:59 Сегодня Телеграф

Четверг, 25 марта, запомнится сразу несколькими событиями.

"Телеграф" выбрал важные из них.

Коронавирус в Украине

На утро четверга, 25 марта, в Украине пришлось регистрировать сразу два антирекорда пандемии: заболели 16 669 человек и умерли 362 пациента. В прошлый раз рекордный показатель суточной заболеваемости составил 16 294 и был зарегистрирован 28 ноября 2020 года.

Новая поставка китайской вакцины от COVID-19

В четверг, 25 марта, в аэропорту "Борисполь" приземлился борт с китайской вакциной CoronaVac от SinovacПартия вакцин прибыла на пассажирском самолете в Терминал D. Вскоре ее отгрузят на грузовой терминал. 

Провокации Путина у границ Украины

В четверг 25 марта, стало известно про интенсивное перемещение в Крыму колонн российской военной техникиОтметим, что в последнее время движение военной техники было замечено сразу по нескольким направлениям. В частности, в Ростовской области, вблизи границы с Украиной, был зафиксирован эшелон с военной техникой РФ. Также движение по улицам колонн бронетехники под покровом ночи зафиксировали в белорусском Гродно, расположенного в западной части страны вблизи границы с Польшей и Литвой, во вторник, 23 марта. Помимо этого, в оккупированной Горловке в субботу, 20 марта, жители зафиксировали колонну танков боевиков, направляющуюся в неизвестном направлении. Также 25 марта ОБСЕ официально задокументировала повышение активности  боевиков на Донбассе.

Санкции Зеленского

25 марта президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 19 компаний, которые используют украинские недра еще во времена президентства Виктора Януковича, ранее также попавшего под санкции.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Санкции, Вакцины, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.
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