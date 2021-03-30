Итоги дня 30 марта: решения Украины по е-паспортам и резервистам, громкий штурм в Подмосковье

Коронавирус в Украине

30 марта зарегистрировано 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 367 детей и 250 медработников.

Украина приняла закон про электронные паспорта

Во время внеочередного заседания Верховной Рады был принят закон №4355. Таким образом, Украина первой в мире узаконила электронные паспорта.

Украина серьезно готовится к обострению

Верховная Рада приняла закон №3553, которым дается "добро" на призыв резервистов в случае "особого периода" без объявления мобилизации.

Стрельба в Мытищах

В подмосковном городе Мытищи 61-летний Владимир Барданов забаррикадировался в своем доме и устроил стрельбу по прохожим.

Во время штурма пострадал один из спецназовцев, пуля попала ему в ногу и его забрала скорая. После этого было принято решение обстрелять его дом из гранатомета. Вследствие этого, стрелок погиб.

Умер вице-президент "Динамо"

Во вторник, 30 марта, в возрасте 81 года умер вице-президент "Динамо" Михаил Петрошенко.

Лицо немецкой боксерши превратилось в отбивную после боя с украинкой

В поединке открытого чемпионата Германии по боксу, что проходил в Герстхофен, сразились украинка Алина Зайцева и немка Шайенн Хэнсон. После боя голова местной спортсменки поменяла форму из-за обширных гематом. Фото с немкой, которая в итоге и выиграла поединок, стало вирусным в сети.

Селезнев назвал имя виновного в скандале с его отчислением

Украинский футболист Евгений Селезнев стал гостем Александра Алиева в эфире шоу "Кент" на Youtube. Нападающий прокомментировал ситуацию в "Колосе", где его отстранили от матчей до конца сезона, несмотря на действующий контракт.

Эмма Стоун впервые стала мамой

Зарубежные СМИ сообщают, что актриса родила своего первенца еще 13 марта. Позже, стало известно, что у пары родилась девочка, имя которой пока тоже держится в секрете.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошли по стопам Елизаветы II

7-летний Джордж, 5-летняя Шарлотта и 2-летний Луи в последние месяцы стали заядлыми наездниками, отрабатывая свои навыки в своем доме в Норфолке.

В семье Владимира Остапчука случилось горе

Известный украинский шоумен, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук спонтанно отправился на свою малую родину, в Умань. Увы, причиной его поездки стали плохие новости - в возрасте 95 лет скончалась его бабушка Ольга.