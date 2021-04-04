Итоги дня 4 апреля: Зеленский улетел в Катар, Вирастюк победил на довыборах в Раду, попытка госпереворота в Иордании

Коронавирус в Украине

Медики в Украине за сутки зарегистрировали 13 738 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом, в больницы попали более 5,5 тысяч украинцев.

Зеленский улетел в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля будет находиться с официальным визитом в Катаре, с ним же в Доху отправилась и супруга Елена.

По данным внештатного советника главы Офиса президента Украины Тимофея Милованова, официальный визит уже начался.

ЦИК объявила победителя на довыборах в Раду на 87 округе

Кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк объявлен победителем на довыборах в Верховную Раду на 87 округе (Ивано-Франковская область).

После этого он нарвался на шквал критики в сети.

Попытка госпереворота в Иордании

Бывшего наследного принца Иордании Хамзу бен Хусейна посадили под домашний арест.

Принц Хамза бин аль-Хусейн, арестованный после попытки государственного переворота в Иордании - популярная фигура в стране, его считают религиозным и скромным, общительным с простыми людьми.

Футболист-именинник принес победу "Шахтеру" над "Ворсклой"

В воскресенье, 4 апреля, "Ворскла" в рамках центрального матча 20-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Шахтер". Встреча, проходившая в Полтаве на стадионе имени Бутовского, завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Боксер-чемпион брутальным апперкотом вырубил претендента

В субботу, 3 апреля, в Дубае (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой Джеймел Херринг - Карл Фрэмптон.

Лиза Василенко загремела на "Миротворец"

Украинская актриса Лиза Василенко была внесена в базу "Миротворец" как "участница в информационных провокациях России (страна-агрессор) против Украины".

Настю Ивлееву заподозрили в увеличении груди

Эпатажная российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева вызвала ажиотаж, опубликовав новое откровенное фото у себя на странице в Инстаграме.