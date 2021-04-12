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Понедельник, 12.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе
Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе

Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе

Итоги дня 12 апреля: День космонавтики, новые потери на Донбассе
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В Украине за прошлые сутки зарегистрировали 7 856 человек с коронавирусом.

В "красной" зоне угрозы распространения коронавируса находятся 11 областей и Киев, при этом количество регионов, отнесенных к "желтой" зоне, возросло до трех.

День космонавтики

12 апреля, исполняется 60 лет с первого полета человека в космос.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал две задачи, которые стоят перед украинской космонавтикойА "Телеграф" подготовил для читателей материал о состоянии отечественной космической индустрии. 

На Донбассе боевики прицельным огнем убили украинского военного

В понедельник, 12 апреля, на Донбассе, в результате обстрела боевиков, погиб еще один украинский военный.

Ним оказался 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.

Суд не признал победу Вирастюка на довыборах в Раду

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования на довыборах в Верховную Раду в Ивано-Франоковской области.

Принца Филиппа будут хоронить дважды

В Букингемском дворце сообщили, что прощание с герцогом состоится в субботу, 17 апреля. Гроб принца будет помещен в Королевское хранилище в часовне Святого Георгия.

Однако это будет не единственное захоронение, которое ждет покойного принца Филлипа. 

Принц Гарри вернулся в Великобританию без Меган Маркл

Герцог Сассекский прибыл на родину, чтобы почтить память своего дедушки, принца Филиппа.

София Стужук прокомментировала свои отношения с участником "Холостячки"

Стужук запустила вопросник для своих подписчиков и естественно, что самым распространенным вопросом стал - "вместе ли София и Андрей". И блогер таки решила ответить.

Ушел из жизни народный артист РФ и уроженец Одессы Эмиль Верник

На 97-м году жизни скончался народный артист России, главный режиссер Всесоюзного радио Эмиль Верник.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

Все по теме:

Донбасс, Коронавирус, День космонавтики, Итоги дня, Covid-19.
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