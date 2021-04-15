Итоги 15 апреля: санкции Байдена против Путина и "тайное" заседание СНБО

Четверг, 15 апреля ознаменовался чередой довольно значимых для Украины событий.

"Телеграф" выбрал ключевые из них.

Коронавирус в Украине

По данным на утро четверга, 15 апреля, в Украине зарегистрировали 16427 украинцев с коронавирусом. Кроме того, В связи с критической ситуацией с коронавирусом 13 областей страны находятся в "красной" зоне.

Санкции Байдена против России

15 апреля президент США Джо Байден ввел очередной пакет санкций против России, которым ввел сразу несколько ограничений. Под санкции попали, в частности, восемь физических и юридических лиц, связанных с аннексией Крыма. Введение санкций поддержали союзники США по НАТО, а в России собрались вызывать на ковер посла РФ в США, пообещав тяжелый разговор. Кроме того, Байден ввел режим чрезвычайной ситуации из-за вредоносной деятельности России.

СНБО: олигархи и санкции против контрабандистов

15 апреля состоялось очередное заседание СНБО. Кроме вопроса по эскалации военного конфликта на Донбасса, обсуждение которого проходило тайно, на заседании СНБО говорили о персональных санкциях против новых топ-контрабандистов. В этот список вошли 12 физических и юридических лиц, причем у некоторых даже всплыло в наличии тройное гражданство. Также президент отметил, что от него поступило предложение СНБО разработать новый законопроект об олигархов.

70+ у Пугачевой

15 апреля российская эстрадная певица Алла Пугачева празднует день рождения - примадонне исполнилось 72 года. Она оригинально затушила свечи на торте, плюнув на одну из них.

"Затишье" у Лопес

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес расходятся.