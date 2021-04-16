Итоги дня 16 апреля: Зеленский встретился с Макроном, в Украину доставили первую партию вакцин Pfizer

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 17 479 случаев инфицирования коронавирусом.

Из-за этого в стране могут ввести усиленные ограничения на время пасхальных и майских праздников.

Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину

В украинский аэропорт "Жуляны" доставили первую партию вакцины от "короны" по программе COVAX. Рейс доставил 117 тысяч доз прививок от компаний Pfizer/BioNTech.

Первые прививки этой вакциной начнут делать уже в воскресенье, 18 апреля.

Встреча Зеленского и Макрона

Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский и Макрон провели переговоры в формате тет-а-тет, но позже к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

Ушла из жизни актриса Хелен Маккрори

16 апреля стало известно, что ушла из жизни британская актриса театра и кино Хелен Маккрори. Звезде "Острых козырьков" было 52 года.

Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"

В Минске вынесли приговор известному молодому исполнителю Тиме Белорусских. Певец признал вину за хранения наркотиков и ему грозил срок - до пяти лет лишения свободы.

Гарри Стайлс стал самой богатой звездой из One Direction

Британский певец и актер Гарри Стайлс стал самой богатой звездой когда-то популярной поп-группы One Direction

Опубликованы песни всех участников Евровидения-2021

Всего в конкурсе в 2021 году примет участие 39 стран. Каждая из "участниц" уже представила свои конкурсные треки.