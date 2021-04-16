Итоги дня 16 апреля: Зеленский встретился с Макроном, в Украину доставили первую партию вакцин Pfizer

Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 17 479 случаев инфицирования коронавирусом.
Из-за этого в стране могут ввести усиленные ограничения на время пасхальных и майских праздников.
Партия вакцин Pfizer прибыла в Украину
В украинский аэропорт "Жуляны" доставили первую партию вакцины от "короны" по программе COVAX. Рейс доставил 117 тысяч доз прививок от компаний Pfizer/BioNTech.
Первые прививки этой вакциной начнут делать уже в воскресенье, 18 апреля.
Встреча Зеленского и Макрона
Владимир Зеленский в пятницу 16 апреля посетил Париж, где провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский и Макрон провели переговоры в формате тет-а-тет, но позже к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.
Ушла из жизни актриса Хелен Маккрори
16 апреля стало известно, что ушла из жизни британская актриса театра и кино Хелен Маккрори. Звезде "Острых козырьков" было 52 года.
Тиму Белорусских приговорили к двум годам "домашней химии"
В Минске вынесли приговор известному молодому исполнителю Тиме Белорусских. Певец признал вину за хранения наркотиков и ему грозил срок - до пяти лет лишения свободы.
Гарри Стайлс стал самой богатой звездой из One Direction
Британский певец и актер Гарри Стайлс стал самой богатой звездой когда-то популярной поп-группы One Direction
Опубликованы песни всех участников Евровидения-2021
Всего в конкурсе в 2021 году примет участие 39 стран. Каждая из "участниц" уже представила свои конкурсные треки.