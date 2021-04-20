Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
"Продолжают прибывать": министр рассказал, сколько российских военных будет на границе Украины через неделю (видео)
"Продолжают прибывать": министр рассказал, сколько российских военных будет на границе Украины через неделю (видео)
Уже надо готовиться: четвертая волна коронавируса в Украине может быть опаснее первых трех
Уже надо готовиться: четвертая волна коронавируса в Украине может быть опаснее первых трех
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки
Россия перебросила в Крым боевую авиацию: в СМИ показали новые спутниковые снимки

Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом

Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

За прошедшие сутки, 19 апреля, в Украине зафиксировали 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Оккупационные власти ввели ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.

Депутат из партии Зеленского приехал к нерукопожатному Лукашенко на встречу тет-а-тет

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко отличился "нестандартной" выходкой – отправился на встречу с Лукашенко в формате один на один.

Из-за этого он нарвался на шквал критики в сети. 

Кравец забил очередной гол в Турции

Во вторник, 20 апреля, "Ризеспор", за который выступает Николай Морозюк принимал "Коньяспор" Артема Кравца. Один из голов в поединке на счету украинского нападающего гостей.

Стала известна официальная позиция "Баварии" по Суперлиге

Мюнхенская "Бавария" сказала решительное "Нет" на предложение о присоединении к Суперлиге.

Украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети

Украинские боксеры Александр Гвоздик и Иван Редкач устроили перепалку в Instagram. Поводом для ссоры боксеров "на публике" стал пост Ивана, в котором он столкнул лбами Гвоздика и Ломаченко.

Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи публично высказался против Суперлиги. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Звезда "Кривого зеркала" угодил в секс-скандал из-за 22-летней студентки

Звезда "Кривого зеркала", юморист Александр Морозов попал в скандал. Шоумена обвиняют в изнасиловании и избиении. 

9-летний сын Хилари Дафф присутствовал на родах актрисы

Известная американская певица и актриса Хилари Дафф стала в третий раз матерью. Актриса решила рожать дома в присутствии мужа и своих детей - 9-летнего сына Луки и 2-летней Бэнкси. 

Королева Елизавета II нарушит королевскую традицию в свой день рождения

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свое 95 летие. Однако из-за смерти своего супруга, принца Филиппа, и соблюдения траура по нему монарх решила нарушить королевскую традицию. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 140

Все по теме:

Крым, Коронавирус, Евгений Шевченко, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пентагон сделал неутешительное заявление о путинских войсках на границе с Украиной
02 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
03 Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
04 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
05 Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Коронавирус - это не шутка: Тищенко после скандальной вечеринки надел перчатки, очки и маску (видео)
Отработал всего 4 дня из 19: &quot;Укрпочта&quot; отреагировала на скандал с увольнением резервиста
Отработал всего 4 дня из 19: "Укрпочта" отреагировала на скандал с увольнением резервиста
Гончаренко порадовал российских пропагандистов, устроив скандал в ПАСЕ (видео)
Гончаренко порадовал российских пропагандистов, устроив скандал в ПАСЕ (видео)
РФ ничего не нарушает: в Москве ответили на предложение &quot;слуг народа&quot; о разрыве дипотношений
РФ ничего не нарушает: в Москве ответили на предложение "слуг народа" о разрыве дипотношений
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь