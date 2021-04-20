Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом

Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 19 апреля, в Украине зафиксировали 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19
Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря
Оккупационные власти ввели ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.
Депутат из партии Зеленского приехал к нерукопожатному Лукашенко на встречу тет-а-тет
Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко отличился "нестандартной" выходкой – отправился на встречу с Лукашенко в формате один на один.
Из-за этого он нарвался на шквал критики в сети.
Кравец забил очередной гол в Турции
Во вторник, 20 апреля, "Ризеспор", за который выступает Николай Морозюк принимал "Коньяспор" Артема Кравца. Один из голов в поединке на счету украинского нападающего гостей.
Стала известна официальная позиция "Баварии" по Суперлиге
Мюнхенская "Бавария" сказала решительное "Нет" на предложение о присоединении к Суперлиге.
Украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети
Украинские боксеры Александр Гвоздик и Иван Редкач устроили перепалку в Instagram. Поводом для ссоры боксеров "на публике" стал пост Ивана, в котором он столкнул лбами Гвоздика и Ломаченко.
Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу
Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи публично высказался против Суперлиги. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Звезда "Кривого зеркала" угодил в секс-скандал из-за 22-летней студентки
Звезда "Кривого зеркала", юморист Александр Морозов попал в скандал. Шоумена обвиняют в изнасиловании и избиении.
9-летний сын Хилари Дафф присутствовал на родах актрисы
Известная американская певица и актриса Хилари Дафф стала в третий раз матерью. Актриса решила рожать дома в присутствии мужа и своих детей - 9-летнего сына Луки и 2-летней Бэнкси.
Королева Елизавета II нарушит королевскую традицию в свой день рождения
21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свое 95 летие. Однако из-за смерти своего супруга, принца Филиппа, и соблюдения траура по нему монарх решила нарушить королевскую традицию.