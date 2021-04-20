Итоги дня 20 апреля: "слуга народа" Шевченко поехал к Лукашенко, Россия ограничила полеты над Крымом

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки, 19 апреля, в Украине зафиксировали 8940 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19

Россия ограничила полеты над частью Крыма и Черного моря

Оккупационные власти ввели ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля.

Депутат из партии Зеленского приехал к нерукопожатному Лукашенко на встречу тет-а-тет

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко отличился "нестандартной" выходкой – отправился на встречу с Лукашенко в формате один на один.

Из-за этого он нарвался на шквал критики в сети.

Кравец забил очередной гол в Турции

Во вторник, 20 апреля, "Ризеспор", за который выступает Николай Морозюк принимал "Коньяспор" Артема Кравца. Один из голов в поединке на счету украинского нападающего гостей.

Стала известна официальная позиция "Баварии" по Суперлиге

Мюнхенская "Бавария" сказала решительное "Нет" на предложение о присоединении к Суперлиге.

Украинские боксеры Гвоздик и Редкач поссорились в сети

Украинские боксеры Александр Гвоздик и Иван Редкач устроили перепалку в Instagram. Поводом для ссоры боксеров "на публике" стал пост Ивана, в котором он столкнул лбами Гвоздика и Ломаченко.

Появилась первая реакция ПСЖ на Суперлигу

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи публично высказался против Суперлиги. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Звезда "Кривого зеркала" угодил в секс-скандал из-за 22-летней студентки

Звезда "Кривого зеркала", юморист Александр Морозов попал в скандал. Шоумена обвиняют в изнасиловании и избиении.

9-летний сын Хилари Дафф присутствовал на родах актрисы

Известная американская певица и актриса Хилари Дафф стала в третий раз матерью. Актриса решила рожать дома в присутствии мужа и своих детей - 9-летнего сына Луки и 2-летней Бэнкси.

Королева Елизавета II нарушит королевскую традицию в свой день рождения

21 апреля королева Великобритании Елизавета II отмечает свое 95 летие. Однако из-за смерти своего супруга, принца Филиппа, и соблюдения траура по нему монарх решила нарушить королевскую традицию.