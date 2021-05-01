Итоги дня 1 мая: новый договор между Украиной и Pfizer, Благодатный огонь прибыл в Украину

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за последние сутки зарегистрировали 8549 человек с "короной".

Майские изменения

"Телеграф" подготовил материал о том, каких изменений стоит ждать в Украине с 1 мая.

Украина заключила новое соглашение с Pfizer

Украина договорилась с компанией Pfizer о поставках 20 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

В последний день поста, в великую субботу, 1 мая, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония схождения благодатного огня.

В Украину его доставили представители УПЦ МП.

ПЦУ доставит благодатный огонь 2 мая в Михайловский Златоверхий собор.

"Ман Сити" с Зинченко сделал еще один шаг к чемпионству

"Кристал Пэлас" в рамках матча 34-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Сити". Встреча, проходившая в пригороде Лондона на стадионе "Селхерст Парк", завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

Бразильцы принесли "Шахтеру" победу над "Днепром-1"

"Шахтер" в рамках матча 24-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимал "Днепр-1". Встреча, проходившая в Киеве на НСК "Олимпийский", завершилась со счетом 2:1 в пользу донецкого клуба.

Федерер отреагировал на заявление украинского теннисиста о завершении карьеры

В субботу, 1 мая, известный украинский теннисист Александр Долгополов объявил о завершении спортивной карьеры. На это решение отреагировал легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер.

Украинские певцы впечатлили песней "Христос Воскрес" на 12 языках

Народный артист Украины Александр Пономарев представил уникальное пасхальное песнопение под названием "Христос Воскрес".

Ушедшая с "Холостяка" Юля "Зайка" рассказала о своих чувствах к Заливако

На своей личной странице в Инстаграме Юля поделилась своими мыслями о расставании с Михаилом и чувствами после того, как зрители выразили в комментариях поддержку девушке.