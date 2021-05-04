Итоги дня 4 мая: проблемы у "Северного потока 2", скандал с Бастой в Киеве и "разоблачение" Ивангая

Коронавирус в Украине

Жертвами коронавируса в Украине стали почти 45 тысяч человек.

Германия подставила Путина со строительством "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток-2" приостановили из-за иска организации по охране природы из Германии.

Охрана рэпера Басты чуть не избила киевлянина за вопрос о Крыме

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) только недавно приехал в Украину, а уже угодил в скандал.

Моуринью сменит Фонсеку в "Роме"

Известный португальский специалист Жозе Моуринью с лета 2021 года возглавит римскую "Рому".

Шевченко получит трех дополнительных футболистов на Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) внес важное изменение в регламент ближайшего чемпионата Европы по футболу.

"Олимпик" официально назначил нового-старого тренера

Донецкий "Олимпик", попрощавшийся 3 мая с Юрием Калитвинцев, уже на следующий день нашел ему замену.

Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой

Известный американский бизнесмен, соучредитель и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс разводится со своей супругой Мелиндой Френч Гейтс.

Юрий Дудь ответил на претензии Ивангая и показал видео "без цензуры"

2 мая популярный видеоблогер Иван Рудской, более известный как Ивангай, заявил, что российский журналист Юрий Дудь вырезал из его интервью "главный месседж".

Дудь решил не молчать и прокомментировал ситуацию.

Многие украинцы встали на сторону Ивангая, отметив, что Дудь на самом деле не такой "хороший", как часто говорят.

Даша Квиткова не разрешает мужу называть ее маму "мамой"

Дарья Квиткова и ее супруг телеведущий Никита Добрынин перед Пасхой ездили к его родителям в Черновцы. А так, как они не остались на праздник у них, да и даже не ночевали в гостях, выбрав гостиницу, вызвало вопросы у подписчиков пары. Даша решила ответить на интересующие вопросы от своих фолловеров