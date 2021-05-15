Скачать
Суббота, 15.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Советник Ермака рассказал, как в Украине будут бороться с олигархами
Советник Ермака рассказал, как в Украине будут бороться с олигархами
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
Сериал "СНБО и Ко" продолжается: что значат новые санкции, объявленные Зеленским
Ляшко рассказал, когда в Украине появятся COVID-сертификаты и что они дают
Ляшко рассказал, когда в Украине появятся COVID-сертификаты и что они дают
Итоги дня 15 мая: обострение в секторе Газа, анонс COVID-сертификатов и открытие первого казино в Киеве
Итоги дня 15 мая: обострение в секторе Газа, анонс COVID-сертификатов и открытие первого казино в Киеве

Итоги дня 15 мая: обострение в секторе Газа, анонс COVID-сертификатов и открытие первого казино в Киеве

Итоги дня 15 мая: обострение в секторе Газа, анонс COVID-сертификатов и открытие первого казино в Киеве
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

На утро субботы, 15 мая, в Украине зафиксировано 6796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Обострение в секторе Газа 

Конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС продолжается: одна из выпущенных ХАМАС ракет прорвала "Железный купол" и попала в топливный резервуар в порту израильского города Ашдод.

В ответ Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы и разрушил офисное здание в 11 этажей, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.

На фоне обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 граждан Украины выразили желание уехать из сектора Газы

Ситуация в Карабахе

После недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ситуация продолжает накаляться - Армения уже перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух.

В Киеве открыли легальное казино

В Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel, открылось первое легальное казино "Шангри Ла".

Ляшко рассказал, когда в Украине появятся COVID-сертификаты

Украина готовится ко внедрению специальных COVID-сертификатов, которые позволят украинским туристам беспрепятственно путешествовать по миру. 

После отмены концерта в Питере Моргенштерна настигла новая "напасть"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age, содержащие матерные слова, из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу.

Первое фото темнокожей феи-крестной из новой "Золушки"

Открытый представитель ЛГБТ-сообщества, американский актер театра и кино, обладатель премии "Эмми" Билли Портер предстал в образе феи-крестной.

Евровидение едет в США

The American Song Contest ("Американский Конкурс Песни") стартует в США в 2022 году. Конкурс песни будет проводится Европейским вещательным союзом (ЕВС), который является организатором конкурсов Евровидение с 1956 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 137

Все по теме:

Киев, Израиль, Палестина, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Одессу среди ночи переполошил вой сирены, причины называются разные (видео)
02 После новой смертельной стычки Израиля и Палестины в дело решили вмешаться США
03 В Киеве открыли легальное казино: первая ночь прошла там с шампанским и без масок (фото и видео)
04 Армения перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух: что сейчас происходит в Карабахе
05 Набсовет "Нафтогаза" ушел в отставку: остался лишь один человек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
Под Хмельницким в аварии загорелись три автомобиля: много жертв (фото)
&quot;В стендап пора&quot;: Жириновский у Урганта отличился нелепыми танцами и пикантными откровениями (видео)
"В стендап пора": Жириновский у Урганта отличился нелепыми танцами и пикантными откровениями (видео)
Ни танки, ни пропагандисты не помогут: в Украине отреагировали на слова Путина об &quot;антиподе России&quot;
Ни танки, ни пропагандисты не помогут: в Украине отреагировали на слова Путина об "антиподе России"
Сравнялась с землей: Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в Газе (фото, видео)
Сравнялась с землей: Израиль авиаударом уничтожил многоэтажку в Газе (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь