Итоги дня 15 мая: обострение в секторе Газа, анонс COVID-сертификатов и открытие первого казино в Киеве

Коронавирус в Украине
На утро субботы, 15 мая, в Украине зафиксировано 6796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Обострение в секторе Газа
Конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС продолжается: одна из выпущенных ХАМАС ракет прорвала "Железный купол" и попала в топливный резервуар в порту израильского города Ашдод.
В ответ Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы и разрушил офисное здание в 11 этажей, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.
На фоне обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 граждан Украины выразили желание уехать из сектора Газы.
Ситуация в Карабахе
После недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ситуация продолжает накаляться - Армения уже перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух.
В Киеве открыли легальное казино
В Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel, открылось первое легальное казино "Шангри Ла".
Ляшко рассказал, когда в Украине появятся COVID-сертификаты
Украина готовится ко внедрению специальных COVID-сертификатов, которые позволят украинским туристам беспрепятственно путешествовать по миру.
После отмены концерта в Питере Моргенштерна настигла новая "напасть"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age, содержащие матерные слова, из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу.
Первое фото темнокожей феи-крестной из новой "Золушки"
Открытый представитель ЛГБТ-сообщества, американский актер театра и кино, обладатель премии "Эмми" Билли Портер предстал в образе феи-крестной.
Евровидение едет в США
The American Song Contest ("Американский Конкурс Песни") стартует в США в 2022 году. Конкурс песни будет проводится Европейским вещательным союзом (ЕВС), который является организатором конкурсов Евровидение с 1956 года.