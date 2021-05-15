Итоги дня 15 мая: обострение в секторе Газа, анонс COVID-сертификатов и открытие первого казино в Киеве

Коронавирус в Украине

На утро субботы, 15 мая, в Украине зафиксировано 6796 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Обострение в секторе Газа

Конфликт между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС продолжается: одна из выпущенных ХАМАС ракет прорвала "Железный купол" и попала в топливный резервуар в порту израильского города Ашдод.

В ответ Израиль нанес авиаудар по Сектору Газы и разрушил офисное здание в 11 этажей, где располагались представительство агентства Associated Press (АР) и другие СМИ в Газе.

На фоне обострения израильско-палестинского конфликта, около 80 граждан Украины выразили желание уехать из сектора Газы.

Ситуация в Карабахе

После недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе ситуация продолжает накаляться - Армения уже перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух.

В Киеве открыли легальное казино

В Киеве, в отеле Fairmont Grand Hotel, открылось первое легальное казино "Шангри Ла".

Ляшко рассказал, когда в Украине появятся COVID-сертификаты

Украина готовится ко внедрению специальных COVID-сертификатов, которые позволят украинским туристам беспрепятственно путешествовать по миру.

После отмены концерта в Питере Моргенштерна настигла новая "напасть"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил композиции рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age, содержащие матерные слова, из официального плейлиста чемпионата Европы по футболу.

Первое фото темнокожей феи-крестной из новой "Золушки"

Открытый представитель ЛГБТ-сообщества, американский актер театра и кино, обладатель премии "Эмми" Билли Портер предстал в образе феи-крестной.

Евровидение едет в США

The American Song Contest ("Американский Конкурс Песни") стартует в США в 2022 году. Конкурс песни будет проводится Европейским вещательным союзом (ЕВС), который является организатором конкурсов Евровидение с 1956 года.