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Пятница, 21.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 21 мая: Медведчука оставили под домашним арестом, Израиль и ХАМАС договорились о перемирии

Итоги дня 21 мая: Медведчука оставили под домашним арестом, Израиль и ХАМАС договорились о перемирии
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

В украинских центрах тестирования за прошедший день зарегистрировано 4984 человека с коронавирусом.

Тем временем, в Минздраве планируют вакцинировать от коронавируса граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО.

Апелляция по аресту Медведчука

Суд принял решение оставить предыдущее решение о домашнем аресте до 9 июля без изменений и отказал нардепам во взятии Медведчука на поруки. Соответственно, суд отказал в удовлетворении апелляции Офиса генпрокурора.

Вместе с тем, под зданием суда произошли стычки.

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились о прекращении огня после того, как 11 дней конфликта унесли жизни сотен человек, большинство из которых - палестинцы.

В Секторе Газа перемирие посчитали своей победой и по этому случаю даже запустили фейерверки. В Израиле без энтузиазма восприняли соглашение.

Суд оправдал генерала, которого обвиняли в трагедии ИЛ-76 под Луганском

Бывшего начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО генерал-майора Виктора Назарова оправдали по делу о сбитии самолета Ил-76 на территории Луганской области в 2014 году.

Президента футбольного клуба УПЛ дисквалифицировали на 5 лет

Президенту донецкого ФК "Олимпик" Владиславу Гельзину запретили любую футбольную деятельность на 5 лет. 

Сильвестр Сталлоне пытается продать элитную недвижимость в Калифорнии

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне выставил на продажу элитную виллу La Quinta, штат Калифорния, за 3,35 миллиона долларов, что примерно на 1,15 миллиона долларов меньше, чем он заплатил за нее десять лет назад.

Как изменились расклады на "Евровидении" после второго полуфинала

По состоянию на утро 21 мая самыми просматриваемыми выступлениями на видеохостинге YouTube остаются представители Украины - группа Go_A с конкурсной песней "Шум" (более 5 миллионов просмотров), а также певица из России Манижа с песней Russian Woman (более 7 миллионов просмотров).

The Hardkiss потрясли сеть новым альбомом "Жива і не залізна"

Украинская рок-группа The Hardkiss выпустила четвертый студийный альбом под названием "Жива і не залізна" накануне своего 10-летия.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 184

Все по теме:

Израиль, Виктор Медведчук, Коронавирус, Виктор Назаров, Итоги дня, Covid-19.
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