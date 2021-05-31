Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве

Коронавирус в Украине
В последний день весны в центрах тестирования зарегистрировали 1022 человека с COVID-19.
Стерненко дали год условно
Стерненко полностью оправдали по делу "300 гривен" (статья 187, разбой), но признали виновным по статьям о похищении человека и незаконном владении оружием.
Впрочем, по делу о похищении человека Стерненко наказывать не стали, поскольку прошли сроки давности. А по делу о владении оружием суд приговорил активиста к трем годам лишения свободы с заменой на год условно.
Ранее у него обнаружили один патрон калибра 5.45 мм. Этот момент не обошел стороной пользователей сети, которые всячески начали обыгрывать эту ситуацию.
Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата
Литва аннулировала разыскиваемому в Украине пророссийскому блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его persona non grata.
Россия уже готовится к отключению от SWIFT
Власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).
Путь на матчи Евро-2020 открыт
В Румынии, где будет проводиться Евро-2020 по футболу, обнародовали правила для болельщиков, которые хотят попасть на матчи в Бухаресте. Это касается и фантов из Украины.
HBO перезапускает популярный сериал "Сплетница"
Стриминговый сервис HBO Max готовит к перезапуску популярный американский сериал "Сплетница". Спустя два года после объявления авторами об этом, в сети появился дебютный тизер, в котором была названа дата премьеры сериала.
Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин сделал предложение своей возлюбленной
Победитель второго сезона вокального шоу "Голос. Діти" и десятого сезона "Голос", 19-летний певец Роман Сасанчин ошарашил своих фанов новостью о своей женитьбе.
В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой
Звезда сериала "Тарзан: Героические приключения", американский актер Джо Лара вместе со своей женой и пятью другими людьми погиб в результате крушения небольшого самолета недалеко от Нэшвилла.