Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве

Коронавирус в Украине

В последний день весны в центрах тестирования зарегистрировали 1022 человека с COVID-19.

Стерненко дали год условно

Стерненко полностью оправдали по делу "300 гривен" (статья 187, разбой), но признали виновным по статьям о похищении человека и незаконном владении оружием.

Впрочем, по делу о похищении человека Стерненко наказывать не стали, поскольку прошли сроки давности. А по делу о владении оружием суд приговорил активиста к трем годам лишения свободы с заменой на год условно.

Ранее у него обнаружили один патрон калибра 5.45 мм. Этот момент не обошел стороной пользователей сети, которые всячески начали обыгрывать эту ситуацию.

Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата

Литва аннулировала разыскиваемому в Украине пророссийскому блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его persona non grata.

Россия уже готовится к отключению от SWIFT

Власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Путь на матчи Евро-2020 открыт

В Румынии, где будет проводиться Евро-2020 по футболу, обнародовали правила для болельщиков, которые хотят попасть на матчи в Бухаресте. Это касается и фантов из Украины.

HBO перезапускает популярный сериал "Сплетница"

Стриминговый сервис HBO Max готовит к перезапуску популярный американский сериал "Сплетница". Спустя два года после объявления авторами об этом, в сети появился дебютный тизер, в котором была названа дата премьеры сериала.

Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин сделал предложение своей возлюбленной

Победитель второго сезона вокального шоу "Голос. Діти" и десятого сезона "Голос", 19-летний певец Роман Сасанчин ошарашил своих фанов новостью о своей женитьбе.

В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой

Звезда сериала "Тарзан: Героические приключения", американский актер Джо Лара вместе со своей женой и пятью другими людьми погиб в результате крушения небольшого самолета недалеко от Нэшвилла.