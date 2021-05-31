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Понедельник, 31.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве

Итоги дня 31 мая: суд огласил приговор Стерненко, Шария объявили персоной нон-грата в Литве
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

В последний день весны в центрах тестирования зарегистрировали 1022 человека с COVID-19.

Стерненко дали год условно

Стерненко полностью оправдали по делу "300 гривен" (статья 187, разбой), но признали виновным по статьям о похищении человека и незаконном владении оружием. 

Впрочем, по делу о похищении человека Стерненко наказывать не стали, поскольку прошли сроки давности. А по делу о владении оружием суд приговорил активиста к трем годам лишения свободы с заменой на год условно

Ранее у него обнаружили один патрон калибра 5.45 мм. Этот момент не обошел стороной пользователей сети, которые всячески начали обыгрывать эту ситуацию

Шарий лишился статуса беженца в Литве и объявлен персоной нон грата

Литва аннулировала разыскиваемому в Украине пророссийскому блогеру Анатолию Шарию все документы и объявила его persona non grata.

Россия уже готовится к отключению от SWIFT

 

Власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

Путь на матчи Евро-2020 открыт

В Румынии, где будет проводиться Евро-2020 по футболу, обнародовали правила для болельщиков, которые хотят  попасть на матчи в Бухаресте. Это касается и фантов из Украины.

HBO перезапускает популярный сериал "Сплетница"

Стриминговый сервис HBO Max готовит к перезапуску популярный американский сериал "Сплетница". Спустя два года после объявления авторами об этом, в сети появился дебютный тизер, в котором была названа дата премьеры сериала. 

Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин сделал предложение своей возлюбленной

Победитель второго сезона вокального шоу "Голос. Діти" и десятого сезона "Голос", 19-летний певец Роман Сасанчин ошарашил своих фанов новостью о своей женитьбе. 

В авиакатастрофе погиб знаменитый исполнитель роли Тарзана со своей женой

Звезда сериала "Тарзан: Героические приключения", американский актер Джо Лара вместе со своей женой и пятью другими людьми погиб в результате крушения небольшого самолета недалеко от Нэшвилла.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 300

Все по теме:

Коронавирус, Анатолий Шарий, Сергей Стерненко, Итоги дня, Covid-19.
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