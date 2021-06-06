Итоги дня 6 июня: "шашлычки" Зеленского с журналистами, патриотичная форма сборной Украины на Евро-2020 и позитивный рекорд COVID-19

Коронавирус в Украине

В украинских центрах тестирования за сутки зарегистрировали 937 граждан с COVID-19.

Украинцев озадачили шашлыки Зеленского с журналистами

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех работников СМИ с профессиональным праздником и провел неформальную встречу с журналистами.

Первая страна мира переходит на криптовалюту

Президент Сальвадора выступил с заявлением о желании официально признать Bitcoin платежным средством.

Представлена форма сборной Украины на Евро-2020

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко представил новую форму сборной Украины, в которой наша команда сыграет на Евро-2020.

Однако ее дизайн вызвал много гнева у российских чиновников и пропагандистов, а все дело в том, что на форме Украина изображена в ее государственных границах. То есть, включая временно оккупированные территории.

Украинский велогонщик добыл победу в Мировом туре впервые за 14 лет

Украинский велогонщик команды Bahrain Victorious Марк Падун выиграл этап престижной многодневки Мирового тура "Критериум Дофине-2021".

Перес выиграл Гран-при Азербайджана

В Баку прошла гонка Формулы-1 - Гран-при Азербайджана-2021. Победу в заезде одержал мексиканский пилот "Ред Булл" Серхио Перес.

Михаил Поплавский собрался на пенсию

71-летний Михаил Поплавский заявил, что готов уйти из шоу-бизнеса и завершить карьеру ректора в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями во второй раз

Герцоги Сассекские принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями.

Звезда "Семейки Аддамс" задействована в четвертой "Матрице"

41-летняя американская актриса и продюсер Кристина Риччи незаметно для всех снялась в сиквеле "Матрицы", получившем предварительное название "Матрица 4".

Дорофеева дерзко и со спецэффектами дала первый сольный концерт

В КВЦ Парковый состоялся первый сольный концерт певицы Нади Дорофеевой, которая выступает под сценическим псевдонимом DOROFEEVA.