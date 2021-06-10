Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных

Коронавирус в Украине
В центрах по тестированию на коронавирус за сутки зарегистрировали 1785 человек с COVID-19.
Глава МИД Италии посетил Киев
В четверг, 10 июня, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Украину с рабочим визитом.
Во время своего визита он заявил, что в Италии будут всеми способами поддерживать Украину в европейских стремлениях.
В Украине заработали электронные больничные
В Украине запустили сервис оформления электронных больничных, а уже с 1 сентября все медучреждения страны должны будут формировать их в электронном виде.
В ЕС начали признавать украинские свидетельства о вакцинации
Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая признала украинские сертификаты вакцинации.
УЕФА не понравилась форма сборной Украины
После запроса Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА усмотрели политический подтекст в сочетании фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Позже в УЕФА дала развернутый ответ касательно ситуации с формой сборной Украины.
В Украинской ассоциации футбола (УАФ) отметили, что в данные минуты ведутся переговоры с УЕФА по этому поводу.
Елизавета II получила особый подарок в день рождения ее супруга
Несмотря на то, что принца Филиппа уже нет, к его дню рождения королеве Елизавете преподнесли трогательный подарок - новый, особый сорт роз, который назвали в честь ее супруга - "Герцог Эдинбургский".
Победитель Евровидения 2021 Дамиано Давид подтвердил свой роман с Джорджией Солери
Итальянская группы Måneskin снялась для обложки глянца Vanity Fair и дала им откровенное интервью, в котором артист поделился эксклюзивными деталями своей личной жизни. На вопрос о том, состоит ли он в отношениях, парень ответил, что таки у него есть подруга, с которой он встречается уже 4 года.
В Украине сегодня наблюдали солнечное затмение
В четверг, 10 июня, прошло главное астрономическое явление 2021 года - кольцевое солнечное затмение. Отметим, что это редкий и уникальный момент природы, который последний раз случался в 2003 году, а следующее будет только в 2039 году.