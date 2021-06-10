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Четверг, 10.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных
Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных
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Получат Pfizer без очередей и нервотрепки: в сети негодуют из-за вакцинации чиновников
Получат Pfizer без очередей и нервотрепки: в сети негодуют из-за вакцинации чиновников

Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных

Итоги дня 10 июня: УЕФА запретил элементы формы Украины к Евро-2020, запуск электронных больничных
Обновлено 20:45 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

В центрах по тестированию на коронавирус за сутки зарегистрировали 1785 человек с COVID-19.

Глава МИД Италии посетил Киев

В четверг, 10 июня, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл в Украину с рабочим визитом.

Во время своего визита он заявил, что в Италии будут всеми способами поддерживать Украину в европейских стремлениях.

В Украине заработали электронные больничные

В Украине запустили сервис оформления электронных больничных, а уже с 1 сентября все медучреждения страны должны будут формировать их в электронном виде.

В ЕС начали признавать украинские свидетельства о вакцинации

Венгрия стала первой страной Европейского Союза, которая признала украинские сертификаты вакцинации

УЕФА не понравилась форма сборной Украины

После запроса Российского футбольного союза (РФС) в УЕФА усмотрели политический подтекст в сочетании фраз "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Позже в УЕФА дала развернутый ответ касательно ситуации с формой сборной Украины.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) отметили, что в данные минуты ведутся переговоры с УЕФА по этому поводу.

Елизавета II получила особый подарок в день рождения ее супруга

Несмотря на то, что принца Филиппа уже нет, к его дню рождения королеве Елизавете преподнесли трогательный подарок - новый, особый сорт роз, который назвали в честь ее супруга - "Герцог Эдинбургский".

Победитель Евровидения 2021 Дамиано Давид подтвердил свой роман с Джорджией Солери

Итальянская группы Måneskin снялась для обложки глянца Vanity Fair и дала им откровенное интервью, в котором артист поделился эксклюзивными деталями своей личной жизни. На вопрос о том, состоит ли он в отношениях, парень ответил, что таки у него есть подруга, с которой он встречается уже 4 года

В Украине сегодня наблюдали солнечное затмение

В четверг, 10 июня, прошло главное астрономическое явление 2021 года - кольцевое солнечное затмение. Отметим, что это редкий и уникальный момент природы, который последний раз случался в 2003 году, а следующее будет только в 2039 году.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 330

Все по теме:

УЕФА, Венгрия, Евро-2020, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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