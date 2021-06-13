Итоги дня 13 июня: итоги саммита "Большой семерки", Евро-2020

Коронавирус в Украине

За сутки в стране зарегистрировали 857 людей с COVID-19.

Мариуполь отметил годовщину освобождения от российских боевиков

В Мариуполе отметили День освобождения города от оккупантов.

Лидеры G7 требуют от России оставить Украину в покое

Главы стран "Большой семерки" (США, Канада, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Япония) в итоговом коммюнике саммита в Британии потребовали от России оставить Украину в покое.

Кроме того стало известно, что страны G7 выделят 1 млрд доз вакцины против коронавируса на протяжении года.

Евро-2020

В воскресенье, 13 июня, в первом поединке группы D на Евро-2020 встретились команды Англии и Хорватии. Игра прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан.

Кроме того, в воскресенье играют сборные Австрии и Северной Македонии.

Также ожидается долгожданная встреча команд Украины и Нидерландов. "Телеграф" будет вести прямую трансляцию матча, она будет доступна по этой ссылке.

"Шахтер" официально провернул многомиллионный трансфер

Бразилец Педриньо официально стал игроком "Шахтера".

Анита Луценко призналась, почему так долго скрывала любимого

Известный тренер проекта "Зважені і щасливі", а также эксперт по правильному питанию Анита Луценко призналась, что не состоит в официальном браке с отцом своей 5-летней дочери Мии.

Экс-жена Позитива назвала причину развода после 15 лет отношений

В интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя" девушка рассказала, что Алексей отдавал больше времени работе, чем семье.

Звезда "Голодных игр" впервые показал свою новую девушку

31-летний австралийский актер Лиам Хемсворт подтвердил свои отношения с 25-летней моделью Габриэллой Брук.