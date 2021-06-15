Итоги дня 15 июня: вердикт НАПК по Витренко, МОН взялся за диссертацию Кивы, Вирастюк принял присягу

Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 1014 человек с COVID-19.

Решение НАПК по Витренко

Глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявил, что распоряжение Кабинета министров Украины о назначении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

В Кабмине же решили не исполнять предписание, а обжаловать его в суде.

Вирастюк принял присягу в Раде

15 июня Василий Вирастюк в Верховной Раде Украины принял присягу народного депутата.

Минобразования таки взялось за скандальную диссертацию Кивы

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в министерстве уже начали проверку научного труда Ильи Кивы.

Евро-2020

В первом поединке группы F на Евро-2020 встречаются команды Венгрии и Португалии. Этот матч проходит в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша.

Также 15 июня встретятся команды Франции и Германии.

Роналду установил историческое достижение на Евро

Португалец стал первым футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы.

Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз

55-летний Виктор Павлик и его супруга, 27-летняя Екатерина Репяхова, стали родителями. Ночью 15 июня у них родился сын.

Позже Екатерина Репяхова поделилась первыми снимками новорожденного малыша

Песня "Шум" группы Go_A стала одной из самых популярных треков в США

После Евровидения 2021 года прошло меньше месяца, а "Шум" группы Go_A не перестает утихать. В сервисе Spotify коллектив занял вторую позицию в списке 50 "вирусных" треков США.

Стало известно, где и когда похоронят Григория Чапкиса

Стало известно, где и когда можно проститься с народным артистом Украины, выдающимся хореографом и судьей проекта "Танці з зірками" Григорием Чапкисом.