Итоги дня 29 июня: внеочередное заседание Рады, столкновения на марше в Киеве, Кравчук перенес операцию

Коронавирус в Украине
В центрах тестирования Украины зарегистрировали 182 человека с COVID-19. Отметим, что в последний раз подобное число заболевших за сутки фиксировали 8 апреля 2020 года, тогда оно составило 206 человек.
В Киеве произошли жесткие столкновения митингующих с полицией
Во вторник в Киеве на марше SaveФОП, участники которого вышли в поддержку малого бизнеса в Украине, произошли жесткие столкновения с полицией.
Заседание Верховной Рады
Во вторник, 29 июня, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором приняла за основу законы об увеличении численности ВСУ и национальном сопротивлении.
Кроме того, был принят закон об ужесточении наказания за ложь в декларациях с поправками Зеленского. Также парламент внес изменения в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Кравчуку сделали операцию на сердце
Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время первый президент Украины находится в больничной палате, где восстанавливается после операции.
Евро 2020
Первым матчем вторника, 29 июня, на Евро-2020 станет поединок между англичанами и немцами.
Кроме того в 22:00 по Киеву национальная сборная Украины проведёт свой решающий матч на Евро-2020. Речь о поединке против шведов в рамках 1/8 турнира. Следить за игрой Украина-Швеция можно по ссылке.
Екатерина Монзуль вошла в список самых влиятельных украинок
Рефери Екатерина Монзуль попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" 2021. Она оказалась на 88-й позиции.
Netflix может отказаться от услуг принца Гарри и Меган Маркл
Контракт принца Гарри и Меган Маркл со стриминговым сервисом Netflix находится под угрозой. После выхода их интервью с Опрой Уинфри и выхода шоу "Тот я, которого вы не видите", герцогов Сассекских стало слишком много.
Меган Фокс откровенно рассказала о своей ориентации
Американская актриса и модель 35-летняя Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет считает себя бисексуальной.