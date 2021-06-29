Итоги дня 29 июня: внеочередное заседание Рады, столкновения на марше в Киеве, Кравчук перенес операцию

Коронавирус в Украине

В центрах тестирования Украины зарегистрировали 182 человека с COVID-19. Отметим, что в последний раз подобное число заболевших за сутки фиксировали 8 апреля 2020 года, тогда оно составило 206 человек.

В Киеве произошли жесткие столкновения митингующих с полицией

Во вторник в Киеве на марше SaveФОП, участники которого вышли в поддержку малого бизнеса в Украине, произошли жесткие столкновения с полицией.

Заседание Верховной Рады

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада собралась на внеочередное заседание, на котором приняла за основу законы об увеличении численности ВСУ и национальном сопротивлении.

Кроме того, был принят закон об ужесточении наказания за ложь в декларациях с поправками Зеленского. Также парламент внес изменения в работу Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Кравчуку сделали операцию на сердце

Кравчук перенес операцию на сердце. В настоящее время первый президент Украины находится в больничной палате, где восстанавливается после операции.

Евро 2020

Первым матчем вторника, 29 июня, на Евро-2020 станет поединок между англичанами и немцами.

Кроме того в 22:00 по Киеву национальная сборная Украины проведёт свой решающий матч на Евро-2020. Речь о поединке против шведов в рамках 1/8 турнира. Следить за игрой Украина-Швеция можно по ссылке.

Екатерина Монзуль вошла в список самых влиятельных украинок

Рефери Екатерина Монзуль попала в рейтинг самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус" 2021. Она оказалась на 88-й позиции.

Netflix может отказаться от услуг принца Гарри и Меган Маркл

Контракт принца Гарри и Меган Маркл со стриминговым сервисом Netflix находится под угрозой. После выхода их интервью с Опрой Уинфри и выхода шоу "Тот я, которого вы не видите", герцогов Сассекских стало слишком много.

Меган Фокс откровенно рассказала о своей ориентации

Американская актриса и модель 35-летняя Меган Фокс заявила, что она уже более 20 лет считает себя бисексуальной.