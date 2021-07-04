Итоги дня 4 июля: возвращение сборной Украины, потери на Донбассе, потоп в Крыму

Коронавирус в Украине

За субботу, 3 июля, в Украине зафиксировано 377 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, что почти вдвое меньше, чем сутки ранее.

На Донбассе погиб украинский воин

Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе и с начала суток воскресенья, 4 июля, совершили 5 обстрелов, в результате чего погиб украинский военный.

Крым опять тонет из-за дождей

Сильные осадки вновь выпали на территорию оккупированного Крыма из-за чего "поплыл" Бахчисарайский район.

Вследствие непогоды погибла одна женщина.

Сборная Украины вернулась домой

В субботу, 3 июля, сборная Украины на чемпионате Европы-2020 провела четвертьфинальный поединок с Англией. Встреча состоялась в Риме на стадионе "Олимпико" и завершилась со счетом 0:4 в пользу англичан.

В воскресенье, 4 июля, сборная Украины по футболу вернулась на родину. "Желто-синих" помпезно встретили болельщики в аэропорту "Борисполь".

В связи с этим, "Телеграф" привел обзор статей, опубликованных в западной прессе, посвященных результатам судьбоносного поединка.

Также "Телеграф" писал о том, почему даже после разгромного поражения, украинцам стоит гордиться нашей сборной.

MamaRika и Сергей Середа раскрыли пол своего первенца

Известная украинская певица Анастасия Кочеткова, более известна как MamaRika, Эрика, с мужем, капитаном команды КВН "Одесские Мансы" Сергеем Середой рассекретили пол своего будущего ребенка.

Раскрылись новые детали развода самой известной инста-пары Украины

Популярные украинские блогеры Александра, более известна как Саша Бо, и Игорь Пустовит на днях шокировали своих поклонников новостью о том, что они разводятся после 5 лет брака.

Позже Игорь дал понять о причинах в своих сториз.