Итоги дня 5 июля: потери на Донбассе, телеканал "Дом" попал в скандал из-за Крыма, Безос покидает пост в Amazon

Коронавирус в Украине

На утро понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Вместе с тем, в Украине зарегистрировали вакцину производства компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson.

Украинский телеканал к карте России дорисовал Крым

В эфире украинского телеканала "ДОМ", который ведет трансляцию на оккупированных территориях, на заставке появилось изображение карты России с Крымом.

Украина вновь несет потери на Донбассе

В понедельник, 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.

Сочи затоплен, людей готовят к эвакуации и уже есть жертвы

На популярный российский курортный город Сочи обрушилась непогода, в связи с чем по улицам потекли потоки мутной воды.

Накануне, 4 июня, в городе дерево рухнуло на группу людей, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали.

Стали известны фамилии арбитров, которые обслужат полуфиналы Чемпионата Европы

Стало известно, какие арбитры обслужат полуфинальные матчи Евро-2020. Игру между сборными Италии и Испании, которая пройдёт во вторник, 6 июля, рассудит немецкий рефери Феликс Брых, а матч Англии и Дании, который состоится в среду 7-го - нидерландец Данни Маккели

Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею

В США во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, погиб вратарь хоккейной сборной Латвии и клуба "Коламбус" Матисс Кивлениекс.

Amazon останется без Безоса

Спустя 27 лет после основания компании - Джефф Безос уходит с поста гендиректора компании Amazon. Он остается председателем правления.

Кейт Миддлтон отправилась на самоизоляцию

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская ушла на вынужденную самоизоляцию. Кейт Миддлтон не имеет никаких симптомов COVID-19, но на всякий случай решила перестраховаться

Коронавирус убил Владимира Меньшова

В понедельник, 5 июля, в Москве в возрасте 81 года ушел из жизни известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов. Он проходил лечение в больнице от коронавируса.