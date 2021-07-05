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Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
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Итоги дня 5 июля: потери на Донбассе, телеканал "Дом" попал в скандал из-за Крыма, Безос покидает пост в Amazon
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Украина вновь несет потери на Донбассе: один воин погиб, трое ранены
Украина вновь несет потери на Донбассе: один воин погиб, трое ранены

Итоги дня 5 июля: потери на Донбассе, телеканал "Дом" попал в скандал из-за Крыма, Безос покидает пост в Amazon

Итоги дня 5 июля: потери на Донбассе, телеканал "Дом" попал в скандал из-за Крыма, Безос покидает пост в Amazon
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

На утро понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19

Вместе с тем, в Украине зарегистрировали вакцину производства компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson. 

Украинский телеканал к карте России дорисовал Крым

В эфире украинского телеканала "ДОМ", который ведет трансляцию на оккупированных территориях, на заставке появилось изображение карты России с Крымом

Украина вновь несет потери на Донбассе

В понедельник, 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.

Сочи затоплен, людей готовят к эвакуации и уже есть жертвы

На популярный российский курортный город Сочи обрушилась непогода, в связи с чем по улицам потекли потоки мутной воды. 

Накануне, 4 июня, в городе дерево рухнуло на группу людей, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали

Стали известны фамилии арбитров, которые обслужат полуфиналы Чемпионата Европы

Стало известно, какие арбитры обслужат полуфинальные матчи Евро-2020. Игру между сборными Италии и Испании, которая пройдёт во вторник, 6 июля, рассудит немецкий рефери Феликс Брых, а матч Англии и Дании, который состоится в среду 7-го - нидерландец Данни Маккели

Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею

В США во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, погиб вратарь хоккейной сборной Латвии и клуба "Коламбус" Матисс Кивлениекс

Amazon останется без Безоса

Спустя 27 лет после основания компании - Джефф Безос уходит с поста гендиректора компании Amazon. Он остается председателем правления. 

Кейт Миддлтон отправилась на самоизоляцию

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская ушла на вынужденную самоизоляцию. Кейт Миддлтон не имеет никаких симптомов COVID-19, но на всякий случай решила перестраховаться

Коронавирус убил Владимира Меньшова

В понедельник, 5 июля, в Москве в возрасте 81 года ушел из жизни известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов. Он проходил лечение в больнице от коронавируса.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 215

Все по теме:

Крым, Донбасс, Коронавирус, Итоги дня, Covid-19.
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