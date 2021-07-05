Итоги дня 5 июля: потери на Донбассе, телеканал "Дом" попал в скандал из-за Крыма, Безос покидает пост в Amazon

Коронавирус в Украине
На утро понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировано 244 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19
Вместе с тем, в Украине зарегистрировали вакцину производства компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson.
Украинский телеканал к карте России дорисовал Крым
В эфире украинского телеканала "ДОМ", который ведет трансляцию на оккупированных территориях, на заставке появилось изображение карты России с Крымом.
Украина вновь несет потери на Донбассе
В понедельник, 5 июля, в результате нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации режима прекращения огня на Донбассе и обстрела позиций Вооруженных сил Украины, один украинский воин погиб, ещё трое получили ранения.
Сочи затоплен, людей готовят к эвакуации и уже есть жертвы
На популярный российский курортный город Сочи обрушилась непогода, в связи с чем по улицам потекли потоки мутной воды.
Накануне, 4 июня, в городе дерево рухнуло на группу людей, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали.
Стали известны фамилии арбитров, которые обслужат полуфиналы Чемпионата Европы
Стало известно, какие арбитры обслужат полуфинальные матчи Евро-2020. Игру между сборными Италии и Испании, которая пройдёт во вторник, 6 июля, рассудит немецкий рефери Феликс Брых, а матч Англии и Дании, который состоится в среду 7-го - нидерландец Данни Маккели
Фейерверк убил вратаря сборной Латвии по хоккею
В США во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости, погиб вратарь хоккейной сборной Латвии и клуба "Коламбус" Матисс Кивлениекс.
Amazon останется без Безоса
Спустя 27 лет после основания компании - Джефф Безос уходит с поста гендиректора компании Amazon. Он остается председателем правления.
Кейт Миддлтон отправилась на самоизоляцию
Супруга принца Уильяма, герцогиня Кембриджская ушла на вынужденную самоизоляцию. Кейт Миддлтон не имеет никаких симптомов COVID-19, но на всякий случай решила перестраховаться
Коронавирус убил Владимира Меньшова
В понедельник, 5 июля, в Москве в возрасте 81 года ушел из жизни известный российский режиссер и актер Владимир Меньшов. Он проходил лечение в больнице от коронавируса.