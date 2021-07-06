Итоги дня 6 июля: Зеленский поехал в Литву, число жертв коронавируса в мире перевалило за 4 миллиона

Коронавирус

За сутки понедельника, 5 июля, в Украине зафиксировали 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

По состоянию на вторник, 6 июля, COVID-19 в мире забрал уже более 4 миллионов жизней, а число заболевших составляет почти 185 миллионов человек.

Россия установила новый антирекорд по смертности из-за коронавируса. За сутки заболело 23 378 человек и умерло 737 пациентов - это новый максимум за время пандемии в этой стране.

Зеленский в Литве

Президент Украины Владимир Зеленский в течение 6 и 7 июля будет пребывать с визитом в Литве. Согласно данным Офиса президента, он примет участие в 4-й международной конференции по вопросам реформ в Украине, а также встретиться с президентами Литвы и Европейского совета.

Ожиданиями от этого визита с "Телеграфом" поделился политолог, политический консультант Владимир Фесенко.

СБУ и Генпрокуратура не собираются расследовать "слив" Зеленским операции по задержанию "вагнеровцев"

Офис генпрокурора и СБУ не собираются расследовать заявления президента Украины Владимира Зеленского по "вагнеровцам" с Александром Лукашенко.

США готовят замену временного уполномоченного в Украине

Вашингтон готовит замену Кристине Квин на посту временного уполномоченного по делам США в Украине. Вместо нее возглавить посольство может заместитель помощника главы Госдепа Джордж Кент.

Учения Sea Breeze перешли в активную фазу

В береговой компоненте "Си Бриз - 2021", 6 июля, началась активная фаза обучения.

Сборной Украины запретили ехать в Россию на чемпионат мира

Сборная Украины по пляжному футболу в тяжелейшем матче квалификации со Швейцарией отобралась на чемпионат мира-2021, который пройдет в России. Однако, похоже, что нашей команде запретят ехать на этот турнир.

Певицу МакSим в больнице посетил священник

Представитель певицы, ее директор Маргарита Соколова на своей странице в Инстаграм написала, что несмотря на то, что как таковых улучшений нет, шансы выкарабкаться есть.

Гвен Стефани тайно вышла замуж

Американская певица Гвен Стефани и ее возлюбленный Блейк Шелтон 3 июля 2021 года сыграли тайную свадьбу.