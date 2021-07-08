Итоги дня 8 июля: обыски в КГГА, протесты в Киеве, вето закона о ВККС

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки 7 июля коронавирус обнаружили у 617 человек. Среди них - 26 детей и 18 медработников.

Кроме того, на утро 8 июля количество полностью вакцинированных украинцев пересекло отметку в миллион человек.

Зеленский ветировал важный для судебной реформы закон

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон №3711-д о перезапуске работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

В Болгарии арестован один из самых известных в Украине криминальных авторитетов

В Болгарии арестовали и готовят к экстрадиции одного из самых известных в Украине воров Андрея Недзельского по кличке "Неделя".

В центре Киева прошли сразу четыре митинга

Утром в четверг, 8 июля, в центре Киева возле здания городской государственной администрации прошло сразу четыре митинга. Между протестующими возникли споры и небольшие потасовки.

СБУ и ГБР нагрянули с обысками в департамент КГГА и "Киевавтодор"

Департамент транспортной инфраструктуры столичной городской администрации и КК "Киевавтодор" в четверг, 8 июля, обыскивали правоохранители.

В сеть слили новую форму "Шахтёра"

Донецкий "Шахтёр" еще не презентовал свою новую форму на сезоне 2021/2022, однако фото как домашнего (оранжевого), так и гостевого (чёрного комплектов) слили в сеть.

УЕФА открыл дело против Англии за поведение болельщиков

В УЕФА открыли дело против сборной Англии из-за поведения болельщиков на матче против Дании.

Поддерживающая Украину советская артистка угодила в больницу

Советская и российская актриса, звезда фильма "Блондинка за углом" Татьяна Догилева попала в больницу. У артистки диагностирована двусторонняя пневмония и поражение 30% лёгких.

В день похорон Владимира Меньшова был госпитализирован еще один российский актер

Известный российский актер Игорь Верник был госпитализирован в одну из больниц Москвы, у 57-летнего артиста возникли проблемы с сердцем.

Звезда "Венома" Том Харди решил попробовать себя в новой роли

Том Харди решил не ограничивать себя лишь главной ролью в фильме. Во второй части он попробовал себя в другом амплуа - в роли сценариста.