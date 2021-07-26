Итоги дня 26 июля: артудар по ВСУ на Донбассе, состояние Кравчука, смерть полицейского в Одессе

Коронавирус в Украине
В Украине за воскресенье, 26 июля, зафиксировали 213 новых новых случаев коронавируса. Среди них - ни единого медработника и 11 несовершеннолетних.
Бойцы ВСУ попали под массированные обстрелы оккупантов
В результате обстрелов со стороны боевиков, ранения получили семь украинских военных.
Военный эксперт и ветеран боев на Донбассе Андрей Шор указал, что артудар пришелся по контрольно-наблюдательному пункту, который расположен в районе Карловки.
Состояние Кравчука
Первый президент Украины Леонид Кравчук, который в конце июня перенес операцию на сердце, из-за чего приостановил работу в ТКГ, спустя месяц все еще находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В Одессе нашли повешенным замначальника управления патрульной полиции
В Измаиле (Одесская область) заместитель начальника Управления патрульной полиции Иван Митькин одолжил крупную сумму у знакомых и исчез. 26 июля его нашли повешенным в Одессе.
В правоохранительных органах подтвердили информацию и указали, что все обстоятельства указывают на то, что он совершил самоубийство.
Amazon готовится принимать Bitcoin
Американский интернет-гигант Amazon, принадлежащий богатейшему человеку мира Джефу Безосу, готовится начать прием платежей в криптовалютах. Из-за этого стоимость Bitcoin резко возросла.
Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады
Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в соревнованиях, в связи с чем не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.
Оля Полякова отреагировала на критику матерной песни своей 16-летней дочери
Украинская певица Оля Полякова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее старшую дочь Машу за песню с матерными словами.
Жена оскандалившегося актера Андрея Фединчика обратилась к фанам
В самой позитивной звездной семье украинских актеров наступили непростые времена. На днях звезда сериала "Папаньки" Андрей Фединчик попал в скандал, когда устроил драку с водителем на одной из улиц в Киеве.
МакSим пришла в себя и общается жестами
Популярная российская певица МакSим, которая 15 июня попала в больницу с 40% поражением легких и пребывала в коме в критическом состоянии, 26 июля очнулась и чувствует себя немного лучше.