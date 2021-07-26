Итоги дня 26 июля: артудар по ВСУ на Донбассе, состояние Кравчука, смерть полицейского в Одессе

Коронавирус в Украине

В Украине за воскресенье, 26 июля, зафиксировали 213 новых новых случаев коронавируса. Среди них - ни единого медработника и 11 несовершеннолетних.

Бойцы ВСУ попали под массированные обстрелы оккупантов

В результате обстрелов со стороны боевиков, ранения получили семь украинских военных.

Военный эксперт и ветеран боев на Донбассе Андрей Шор указал, что артудар пришелся по контрольно-наблюдательному пункту, который расположен в районе Карловки.

Состояние Кравчука

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который в конце июня перенес операцию на сердце, из-за чего приостановил работу в ТКГ, спустя месяц все еще находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Одессе нашли повешенным замначальника управления патрульной полиции

В Измаиле (Одесская область) заместитель начальника Управления патрульной полиции Иван Митькин одолжил крупную сумму у знакомых и исчез. 26 июля его нашли повешенным в Одессе.

В правоохранительных органах подтвердили информацию и указали, что все обстоятельства указывают на то, что он совершил самоубийство.

Amazon готовится принимать Bitcoin

Американский интернет-гигант Amazon, принадлежащий богатейшему человеку мира Джефу Безосу, готовится начать прием платежей в криптовалютах. Из-за этого стоимость Bitcoin резко возросла.

Украинскую триатлонистку отстранили от Олимпиады

Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в соревнованиях, в связи с чем не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Оля Полякова отреагировала на критику матерной песни своей 16-летней дочери

Украинская певица Оля Полякова ответила хейтерам, которые раскритиковали ее старшую дочь Машу за песню с матерными словами.

Жена оскандалившегося актера Андрея Фединчика обратилась к фанам

В самой позитивной звездной семье украинских актеров наступили непростые времена. На днях звезда сериала "Папаньки" Андрей Фединчик попал в скандал, когда устроил драку с водителем на одной из улиц в Киеве.

МакSим пришла в себя и общается жестами

Популярная российская певица МакSим, которая 15 июня попала в больницу с 40% поражением легких и пребывала в коме в критическом состоянии, 26 июля очнулась и чувствует себя немного лучше.