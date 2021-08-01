Итоги дня 1 августа: Чаус "нашелся", Шевченко покидает тренерский пост, Украина получила первое серебро на Олимпиаде

Коронавирус в Украине
В Украине за минувшие сутки, 31 июля, выявили коронавирусную болезнь COVID-19 у 484 человек. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев.
Изменения в августе
В первый день августа в Украине вступили в силу несколько изменений, которые окажут влияние на жизнь украинцев. Какие именно – разбирался "Телеграф".
Чаус опять нашелся
Адвокатам бывшего судьи Николая Чауса, вокруг которого в последние дни развернулась настоящая драма, удалось наконец пообщаться со своим клиентом.
Белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио в Минск
Легкоатлетку из Беларуси Кристину Тимановскую, которая должна была стартовать в забеге на 200 метров 2 августа, представители белорусской сборной насильно пытаются вывезти из Токио за критику режима Лукашенко.
После этого она записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи.
Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио
Украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
Шевченко заявил, что уходит из сборной Украины
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко покидает пост тренера сборной Украины.
В СМИ сообщили, что у Шевченко было как минимум две причины покинуть тренерский пост.
В Японии в честь Олимпиады создали уникальное украинское кимоно
В честь Олимпиады-2020 японский дизайнер создал 206 уникальных кимоно для каждой страны-участницы соревнований в Токио. Украинский вариант украсили подсолнухи, аисты, национальный узор и статуя князя Владимира.
Группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения
В интервью с Екатериной Осадчей в передаче "Світське життя" Екатерина Павленко призналась , что она не может по условиям контракта рассказывать о новом проекте с итальянцами, но ясно, что музыканты готовят для своих фанатов общий хит.
В Киеве избили танцора Нади Дорофеевой
Украинская певица Надя Дорофеева, а также ее коллега, певица Слава Каминская обратились к своим поклонникам с просьбой помочь найти мужчину, который этой ночью избил их танцора и друга Евгения. В результате нападения парень попал в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии - его ввели в медикаментозную кому.