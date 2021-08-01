Итоги дня 1 августа: Чаус "нашелся", Шевченко покидает тренерский пост, Украина получила первое серебро на Олимпиаде

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 31 июля, выявили коронавирусную болезнь COVID-19 у 484 человек. Днем ранее было выявлено 916 новых случаев.

Изменения в августе

В первый день августа в Украине вступили в силу несколько изменений, которые окажут влияние на жизнь украинцев. Какие именно – разбирался "Телеграф".

Чаус опять нашелся

Адвокатам бывшего судьи Николая Чауса, вокруг которого в последние дни развернулась настоящая драма, удалось наконец пообщаться со своим клиентом.

Белорусскую легкоатлетку Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио в Минск

Легкоатлетку из Беларуси Кристину Тимановскую, которая должна была стартовать в забеге на 200 метров 2 августа, представители белорусской сборной насильно пытаются вывезти из Токио за критику режима Лукашенко.

После этого она записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой о помощи.

Романчук выиграл "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украинский пловец Михаил Романчук стал вторым на дистанции 1500 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Шевченко заявил, что уходит из сборной Украины

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко покидает пост тренера сборной Украины.

В СМИ сообщили, что у Шевченко было как минимум две причины покинуть тренерский пост.

В Японии в честь Олимпиады создали уникальное украинское кимоно

В честь Олимпиады-2020 японский дизайнер создал 206 уникальных кимоно для каждой страны-участницы соревнований в Токио. Украинский вариант украсили подсолнухи, аисты, национальный узор и статуя князя Владимира.

Группа GO_A записала совместный хит с победителем Евровидения

В интервью с Екатериной Осадчей в передаче "Світське життя" Екатерина Павленко призналась , что она не может по условиям контракта рассказывать о новом проекте с итальянцами, но ясно, что музыканты готовят для своих фанатов общий хит.

В Киеве избили танцора Нади Дорофеевой

Украинская певица Надя Дорофеева, а также ее коллега, певица Слава Каминская обратились к своим поклонникам с просьбой помочь найти мужчину, который этой ночью избил их танцора и друга Евгения. В результате нападения парень попал в больницу и сейчас находится в тяжелом состоянии - его ввели в медикаментозную кому.