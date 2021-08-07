Итоги дня 7 августа: потеря на Донбассе, медали Украины на Олимпиаде, непогода в стране

Коронавирус в Украине
В Украине за минувшие сутки, 6 августа, зафиксировали 1054 новых случая коронавируса.
Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций.
Украина понесла потерю на Донбассе
На Донбассе вследствие обстрелов со стороны оккупантов погиб украинский защитник и еще один получил ранения.
Непогода в Украине
На трассе "Одесса-Николаев" выпало настолько много града, что казалось будто дорогу засыпало снегом.
В Коблево также пришла непогода - на известном украинском курорте похолодало, выпал град. Задождило и восточнее - в микрорайоне Северная Салтовка в Харькове накрыло градом, а в других частях города прошел дождь.
Вслед за Одесской и Николаевской областью непогода добралась и до Днепра.
Украина на Олимпиаде
Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на Олимпийских играх в Токио заняли второе место в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 завоевала "бронзу".
Сборная Украины по артистическом плаванию выиграла "бронзу" в командных соревнованиях.
Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились новой фотографией своей дочери - принцессы Шарлотты