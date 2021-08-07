Итоги дня 7 августа: потеря на Донбассе, медали Украины на Олимпиаде, непогода в стране

Коронавирус в Украине

В Украине за минувшие сутки, 6 августа, зафиксировали 1054 новых случая коронавируса.

Все области Украины на 7 августа находятся в зеленой зоне по коронавирусу, но в 5 областях превышена динамика количества госпитализаций.

Украина понесла потерю на Донбассе

На Донбассе вследствие обстрелов со стороны оккупантов погиб украинский защитник и еще один получил ранения.

Непогода в Украине

На трассе "Одесса-Николаев" выпало настолько много града, что казалось будто дорогу засыпало снегом.

В Коблево также пришла непогода - на известном украинском курорте похолодало, выпал град. Задождило и восточнее - в микрорайоне Северная Салтовка в Харькове накрыло градом, а в других частях города прошел дождь.

Вслед за Одесской и Николаевской областью непогода добралась и до Днепра.

Украина на Олимпиаде

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова на Олимпийских играх в Токио заняли второе место в гребле на каноэ среди женских дуэтов на дистанции 500 метров.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 завоевала "бронзу".

Сборная Украины по артистическом плаванию выиграла "бронзу" в командных соревнованиях.

Кейт Миддлтон поделилась очаровательным фото принцессы Шарлотты

Герцог и герцогиня Кембриджские поделились новой фотографией своей дочери - принцессы Шарлотты