Дед без побед. Почему Путин уже проиграл и кому были его слова 9 мая

Огненной речи не получилось, парад без авиации тоже вышел невнятным

В День Победы над фашизмом многие ждали от российского диктатора Владимира Путина какого-то революционного решения (объявления войны, ядерного удара или даже сворачивания военной "операции" на украинской территории), однако все произошло иначе. Не вижу смысла пересказывать весь тот бред, который происходил (и происходит) сегодня в Москве — ключевые тезисы из выступления Путина можете почитать здесь. Поговорим о смыслах "главного праздника всея России".

А может договоримся?

Нужно признать, что речей Путина всегда ждут. Во-первых, весь мир на примере Бородянки, Мариуполя, Попасной, Волновахи и других украинских городов и поселков видит, какие указы отдают российские власти и против кого на самом деле ведет войну "вторая армия мира". И все же, ядерное оружие и прочные экономические связи с Западом заставляют последнего обращать внимание на позицию Кремля. Во-вторых, публичная дипломатия это всегда игра скрытых смыслов.

К примеру, сегодня президент РФ в своей речи вдруг вернулся к декабрю 2021 года, когда Москва якобы предлагала Западу обсуждать гарантии безопасности (в первую очередь для самой России). Очевидно, таким образом Путин посылает сигнал о готовности садиться за стол переговоров, но вести их он хочет не с Киевом, а с Вашингтоном.

Смысл понятен: Россия в глазах Путина — сверхдержава, с мнением которой все должны считаться. Желание Путина говорить с Байденом основывается еще и на том, что американского президента тот считает себе "ровней". Путин хочет повторения Ялты-1945, однако героизм украинцев и стойкость украинской власти сделали все для того, чтобы без Украины никаких переговоров о ее судьбе не происходило.

Зеленский — пожалуй, самый медийный политик последних месяцев, и в ближайшее время вряд ли что-то изменится. В случае попытки переговоров за спиной у Украины, очевидно, что наш президент может сделать эту информацию публичной и западным лидерам — будь то Байден, Шольц или Макрон — придется оправдываться за подобные вещи. Мы сумели сделать так, что быть за Украину стало правильным, трендовым, если хотите. А в эпоху диджитализации и соцсетей тренды очень важны.

Побед.NET

В речи президента РФ 9 мая было много сказано о необходимости проведения "спецоперации" в Украине. О превентивном ударе, русофобии и так далее. Проще говоря, Путин пытался оправдать войну против Украины. Более того, внутри России это оправдание с радостью примут, поскольку в принципе не видят ничего плохого в том, чтобы поехать "на Украину" и умереть в ней за микроволновку и 52 доллара суточных.

Костью в горле Путину стоят Киев, Харьков, Мариуполь и Одесса. Жители последней порвали бы его на куски за одно высказывания про "Адэссу". Возложение цветов к стеллам городов-героев в то время, когда по ним летят твои ракеты и убивают там мирных детей — что может быть циничнее?

Последствия обстрела Одессы, вследствие которого погибла 3-месячная Кира Глодан, ее мама и бабушка

Итоги к 9 мая: ярких побед у Путина нет, Донбасс стирается с лица земли, поскольку захватить хоть что-то военным путем у россиян не получается. Страдает Юг Украины — Херсон, Бердянск, Энергодар, Мелитополь — эти города превратили в витрины русского мира с флагами СССР, георгиевскими лентами и "безсмертным полком". Но все эти "парадные" митинги куда меньше, чем проукраинские, на которые на третьем месяце оккупации героически выходят наши граждане. Они видели, что Украина — это про будущее, а Россия — про далекое прошлое, в которое не хочется возвращаться.

Время творить историю или ею торговать?

Внешне и то, что происходило в Москве, и то, что устроили на оккупированных территориях Украины — пережиток прошлого. Престарелый Путин (до 70-ти, надеюсь, не доживет) и его такие же древние подельники играют на струнах памяти, внушая новым поколениям мысль, что патриотизм — это умереть за Родину. И они умирают, но не за Родину, а за Путина. Их тела остаются тысячами гнить в украинских лесах и полях.

День Победы в Москве с ряжеными ветеранами, буквами Z на рукавах и попытками апеллировать к "величию РФ" выглядит очень слабо. Известный лозунг — "можем повторить" — и тот является ложью. Потому что не могут. Потерять флагманский крейсер — могут, насиловать бедных детей и женщин — могут, но не более.

Начало мая 2022 года продемонстрировало, что Украина — УЖЕ часть западного мира и западной цивилизации. К нам едет премьер Канады (а был и британский), первая леди США, Анджелина Джоли и Боно, а кому нужна Россия? Хитрый жук Лукашенко и тот почуял неладное и снова пытается переобуться.

У России нет шансов на победу, но и проигрывать Путин не готов. А значит битва продолжается. Будут новые жертвы, разрушения и искалеченные судьбы. Но впереди — новая Победа — главный день в истории современной Украины. Мы не забудем имена героев, сложивших головы за страну и за ее будущее. Но мы точно не превратим наш День Победы в то, во что Путин и его дружки превратили 9 мая. Слишком дорогой ценой эта Победа нам дается.